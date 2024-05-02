Чем подкормить пионы в мае для пышного и яркого цветения

Для тех, кто занимается цветами, критически важным является соблюдение графика подкормки растений. Использование удобрений не зависит от того, насколько богатой и плодородной является почва.

Например, в конце апреля и в начале мая наступает время для подкормки пионов. Этот шаг является обязательным, если вы хотите, чтобы растение роскошного и ярко цвело, пишет ProstoWay.

Первая подкормка

В конце апреля или в начале мая вокруг пионов рассыпают 1 ст. л. аммиачной селитры на каждый метр квадратный.

Вторая подкормка

Осуществляется на седьмой день после первой, применяя универсальное удобрение "Фертика". Рекомендуемое количество равномерно распределяют вокруг стеблей, следуя инструкции, чтобы избежать контакта с листьями и молодыми побегами.

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Третья подкормка

На седьмой день после второго этапа подкормки, под растения вносят древесную золу.

Ее используют в малых дозах в сухом виде, после чего следует осуществить полив.

Четвертая подкормка

Через неделю после третьей подкормки необходимо добавить комплексное удобрение, например, азофоску или другие аналогичные средства. Необходимо использовать 1 ст. л. на метр квадратный.

Придерживаясь этой схемы подкормки, любители цветов смогут значительно улучшить состояние кустов и их цветение.

Напомним, ранее UAportal рассказывал об еще одном важном совете, который поможет достичь долгого и пышного цветения пионов.

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