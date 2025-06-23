Чем подкормить помидоры в июне, чтобы иметь хороший урожай: советы огородников

Если правильно подкормить помидоры в конце июня, то уже через месяц можно ожидать обильный урожай крупных, мясистых и сладких плодов. Именно в этот период у растений идет интенсивное наращивание зеленой массы, активно формируются плоды, а корневая система развивается особенно быстро. Без достаточного количества питательных веществ томатный кустарник не сможет поддерживать нормальное развитие завязей, что приведет к появлению мелких, кисловатых и деформированных плодов.

Для обеспечения растений всем необходимым на этом этапе хорошо подходит дрожжевая подкормка, которая стимулирует рост, укрепляет корни и повышает сопротивляемость грибковым болезням. Его готовят, растворяя дрожжи с сахаром в теплой воде, дают настояться и разводят водой перед поливом. Об этом пишет ТСН.

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Еще одним эффективным вариантом является настой из древесной золы, обогащающий растения калием и фосфором. Такой раствор можно использовать для полива или опрыскивания, что способствует формированию крупных плодов и предотвращает гниль.

Полезной добавкой станет и йод, который в сочетании с молоком добавляют в воду для опрыскивания. Это укрепляет иммунитет растений и снижает риск поражения фитофторозом, а также оказывает положительное влияние на урожайность.

Подкармливать помидоры следует правильно: на увлажненную почву, в вечернее время или в пасмурную погоду. Следует чередовать органические и минеральные удобрения с интервалом в две недели, соблюдая рекомендованные дозы. Избыток питательных веществ может стать причиной болезни растений.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать морковь в июне.

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