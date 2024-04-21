Українська
Лайфхаки

Чем подкормить редиску при посадке в открытый грунт, чтобы выросла огромная

Игорь Романько

Как подкармливать редиску при посадке семян в открытую почву
Как подкармливать редиску при посадке семян в открытую почву

Мечтаете о хрустящей, сочной редис просто из грядки? Эта культура неприхотлива и даже начинающий огородник сможет вырастить ее.

Вот несколько советов с сайта УНИАН, которые помогут получить богатый урожай. Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличную редис, которая порадует вас своим вкусом и пользой.

Читайте также: Как правильно подкармливать пионы весной для обильного цветения: советы экспертов

1. Когда сеять?

  • Редис можно сеять с апреля по сентябрь, в зависимости от сорта.
  • Ранние сорта созревают уже через 20-25 дней после всходов, но более поздние сорта вкуснее и полезнее.

2. Подготовка почвы:

  • Перекопайте грядку на глубину 20 см.
  • Добавьте перегной (0,5 ведра на 1 кв. м) – но не навоз!
  • Если почва кислая, добавьте доломитовую муку (0,5 л на 1 кв. м), а если глинистый – песок (1 ведро на 1 кв. м).

3. Посев:

  • Создайте бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  • Разложите семена на расстоянии 5 см друг от друга.
  • Для лучшего всхожести можно прорастить семена во влажной салфетке 2-3 дня.
  • Замульчивайте грядку соломой или другой мульчей.

4. Уход:

  • Регулярно поливайте редис, чтобы почва была умеренно влажной.
  • Подкармливайте редис дрожжевым раствором (10 г свежих или 5 г сухих дрожжей на 10 л воды из 3 ст. л. сахара) – некоторые огородники считают это бесполезным, но вреда точно не будет.
  • Защищайте редис от вредителей и болезней.

5. Сбор урожая:

  • Собирайте редис, когда корнеплоды достигнут 2-3 см в диаметре.
  • Не передерживайте редис на грядке, иначе она станет жесткой.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород