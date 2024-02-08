Чем подкормить спатифиллум, чтобы он начал пышно цвести

Как ухаживать за спатифиллумом, чтобы он пышно цвел

Спатифиллум или Женское счастье – прекрасное комнатное растение с нежными белыми цветами. Но иногда она не радует своих владельцев цветением. Не беспокойтесь, есть простой способ решить эту проблему!

Секрет опытных цветоводов – это овощное удобрение из моркови и брокколи. Эти овощи содержат много полезных веществ, стимулирующих цветение спатифиллума, пишет Shareinfo.

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Благодаря овощному удобрению и правильному уходу ваш спатифиллум будет радовать вас пышным цветением в течение многих лет.

Как приготовить удобрение:

Нарежьте стакан брокколи и небольшой кусочек моркови. Залейте овощи стаканом воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 20 минут. Охладите бульон и процедите. Перелейте удобрение в емкость и поставьте в холодильник (хранитесь 2 недели).

Как использовать удобрение:

Разбавьте удобрение водой 1:1. Поливайте растение 1 раз в 7 дней.

Уже через неделю вы заметите, что спатифиллум выпустил цветоносы!

Дополнительные советы:

Спатифиллум любит солнечный свет, поэтому поставьте его на хорошо освещенное место.

Не используйте для полива жесткую воду.

Регулярно поливайте растение, но не заливайте.

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