Чем подкормить спатифиллум, чтобы он начал пышно цвести
Спатифиллум или Женское счастье – прекрасное комнатное растение с нежными белыми цветами. Но иногда она не радует своих владельцев цветением. Не беспокойтесь, есть простой способ решить эту проблему!
Секрет опытных цветоводов – это овощное удобрение из моркови и брокколи. Эти овощи содержат много полезных веществ, стимулирующих цветение спатифиллума, пишет Shareinfo.
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Благодаря овощному удобрению и правильному уходу ваш спатифиллум будет радовать вас пышным цветением в течение многих лет.
Как приготовить удобрение:
- Нарежьте стакан брокколи и небольшой кусочек моркови.
- Залейте овощи стаканом воды и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите 20 минут.
- Охладите бульон и процедите.
- Перелейте удобрение в емкость и поставьте в холодильник (хранитесь 2 недели).
Как использовать удобрение:
- Разбавьте удобрение водой 1:1.
- Поливайте растение 1 раз в 7 дней.
Уже через неделю вы заметите, что спатифиллум выпустил цветоносы!
Дополнительные советы:
- Спатифиллум любит солнечный свет, поэтому поставьте его на хорошо освещенное место.
- Не используйте для полива жесткую воду.
- Регулярно поливайте растение, но не заливайте.
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