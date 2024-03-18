Чем полить пионы, чтобы улучшить их цветение: советы садоводов

Пионы – украшение любого садового уголка. Эти многолетние цветочные растения считаются неприхотливыми и выносливыми, однако без должного питания стебли могут стать дряблыми, слабыми, а цветение – обедненным. Пионы, получающие достаточную подкормку, растут с более толстыми и более крепкими стеблями и крупными цветочными почками.

Существует два идеальных периода для подкормки пионов. Весной, когда новые побеги достигают высоты около 30-40 см, и после того, как пионы отцветут. Для весенней подкормки цветоводы рекомендуют использовать марганец, сообщает Telegram-канал СОДа.

Как приготовить удобрение для пионов.

Для приготовления питательного раствора необходимо растворить 2-3 г марганцовки в 10 литрах воды. Такого раствора хватает на два куста. Именно марганцевый раствор дезинфицирует почву и предохраняет растение от заболеваний.

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После появления побегов нужно разрыхлить землю вокруг куста. Побеги можно опрыскать бордоской жидкостью. В начале роста побегов можно внести удобрение – аммиачную селитру. Также можно добавить под куст перегной.

Обильно поливайте пионы дважды в месяц. Не пропускайте поливы, когда формируется цветок и растут почки. В этот период растение особенно нуждается в влаге.

Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы, чтобы получить цветы на весну.

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