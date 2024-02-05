Чем поливать рассаду, чтобы ускорить ее рост: советы опытных огородников

Чем подкармливать рассаду на подоконнике, чтобы ускорить ее рост

Пора сеять семена ранних овощей на рассаду! Чтобы получить урожай раньше, нужно не только обеспечить рассаду достаточным количеством света, но использовать стимуляторы роста.

Помимо луковой шелухи, для приготовления стимуляторов роста можно использовать алоэ, мед, дрожжи и другие натуральные ингредиенты. Перед использованием любого стимулятора роста рекомендуется ознакомиться с инструкцией, пишет prostoway.

Читайте также: Дачники назвали четыре растения, рассадой которых следует заняться до конца января

Существует два пути:

Купить готовый стимулятор роста в магазине. Выбор таких средств очень широк.

Выбор таких средств очень широк. Приготовить стимулятор роста самостоятельно из подручных средств. Такие средства не только ускорят рост рассады, но и укрепят ее, помогут пережить транспортировку и укоренение после пересадки.

Один из самых простых и эффективных рецептов домашнего стимулятора роста – это настой луковой шелухи.

Вам понадобится:

Вода

Луковица

Приготовление:

Соберите шелуху из здоровых плодов лука. Сложите шелуху в кастрюлю и залейте литром отстоявшейся воды комнатной температуры. Через час добавьте еще один литр воды и поставьте кастрюлю на огонь. Доведите настой до кипения и варите 10-12 минут. Процедите отвар, разбавьте его отстоявшейся водой в пропорции 1:5. Используйте раствор для полива рассады.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!