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Чем прикормить дыни при завязывании плодов: советы огородников

Цихоцкая Мария

Чем прикормить дыни при завязывании плодов: советы огородников
Важно знать, как правильно выращивать эту солнечную культуру

Дыня – это не только лакомство, но и источник витаминов и микроэлементов. Чтобы получить обильный урожай, важно знать, как правильно выращивать эту солнечную культуру. Об этом пишет tonature.

Высадка дыни в открытый грунт:

Подготовка почвы:

  • Выбирайте солнечное место, защищенное от ветра.
  • Почва должна быть рыхлой, с нейтральной кислотностью.
  • Предварительно внесите органические удобрения (перегной, компост).

Пересадка рассады:

  • Пересаживайте дыню в открытый грунт после окончания заморозков.
  • Оптимальная температура почвы – 18-20°C.
  • Расположите растения на расстоянии 70-80 см друг от друга.
  • Пересаживайте дыню вместе с земляным комом, чтобы не повредить корневую систему.

Уход за дыней:

Полив:

  • Поливайте дыню теплой водой утром или вечером.
  • Не допускайте пересыхания грунта, но и не заливайте его.
  • В период созревания плодов полив сократите.

Рыхление:

  • Регулярно разрыхляйте почву вокруг дыни, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
  • Глубина разрыхления – 5-10 см.

Окучивание:

  • Окучайте дыню после появления боковых побегов.
  • Это поможет укрепить растение и стимулировать образование новых корней.

Питание:

  • Подкармливайте дыню 3-4 раза в сезон.
  • Используйте комплексные минеральные удобрения или органические удобрения (например, настой коровьего навоза).

Формирование:

  • Прищипьте головную стебель дыни после появления 5-6 листьев.
  • Это стимулирует ветвление растения и образование новых плодоносящих побегов.
  • Удаляйте слабые и лишние побеги, чтобы не загущать посадку.

Защита от вредителей и болезней:

  • Регулярно осматривайте дыню на наличие вредителей и болезней.
  • При необходимости обработайте растение инсектицидами или фунгицидами.

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Уборка урожая:

  • Собирайте дыню, когда она достигнет зрелости.
  • Зрелая дыня имеет характерный аромат, а ее кожура становится жесткой.
  • Срезайте дыню острым ножом, оставляя маленький хвостик.

Хранение дыни:

  • Храните дыню в холодном, сухом месте.
  • Зрелая дыня может сохраняться до 2 недель.

Полезные советы:

  • Выращивайте разные сорта дыни, чтобы получить богатый урожай.
  • Используйте мульчирование, чтобы сохранить влагу в почве и сдержать рост сорняков.
  • Защищайте дыню от птиц сетками или пугающими.

Выращивание дыни – это несложный процесс, который может доставить вам много удовольствия и пользы. Следуя этим советам, вы сможете получить богатый урожай сладких и ароматных дынь.

Напомним, назван лучшее удобрение для огромного урожая арбузов.

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