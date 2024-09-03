Чем прикормить виноград в сентябре, чтобы был большой урожай

Осенняя пора – лучшее время для подкормки винограда. Именно осенью растение готовится к зимовке, накапливая необходимые питательные вещества. Правильная подкормка обеспечит здоровье лозы и гарантирует обильный урожай в следующем году. Об этом пишет ЧП.

Почему осенняя подкормка так важна?

Осенняя подкормка укрепляет корневую систему, повышает зимостойкость растения и помогает ему успешно перезимовать. Внесение удобрений в осенний период обеспечивает виноград необходимыми элементами питания для вегетации в следующем году. Органические удобрения улучшают структуру почвы, увеличивают ее плодородие и содержание гумуса.

Какие удобрения использовать?

Для осенней подкормки винограда можно использовать как органические, так и минеральные удобрения.

Органические удобрения:

Зола: Источник калия, фосфора и микроэлементов. Можно вносить сухим или растворенным в воде.

Источник калия, фосфора и микроэлементов. Можно вносить сухим или растворенным в воде.

Птичий помет: Содержит много азота. Перед применением обязательно разводить водой во избежание ожогов.

Содержит много азота. Перед применением обязательно разводить водой во избежание ожогов.

Компост: Органическое удобрение, улучшающее структуру почвы и обеспечивающее растение питательными веществами.

Органическое удобрение, улучшающее структуру почвы и обеспечивающее растение питательными веществами. Минеральные удобрения:

Суперфосфат: источник фосфора, необходимого для развития корневой системы.

источник фосфора, необходимого для развития корневой системы.

Калийная соль: Обеспечивает растение калием, повышающим зимостойкость.

Обеспечивает растение калием, повышающим зимостойкость.

Сульфат калия: Источник калия в легкоусвояемой форме.

Источник калия в легкоусвояемой форме.

Фосфоритная мука: Содержит фосфор и кальций.

Как правильно кормить виноград осенью?

Зола: Распределить по поверхности грунта вокруг куста и перекопать. Или растворить в воде и полить под корень.

Распределить по поверхности грунта вокруг куста и перекопать. Или растворить в воде и полить под корень. Птичий помет: Развести водой и полить под корень, избегая попадания на листья.

Развести водой и полить под корень, избегая попадания на листья. Минеральные удобрения: Распределить гранулированные удобрения по поверхности почвы и перекопать или растворить в воде и полить под корень.

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Важные рекомендации:

Следуйте рекомендациям производителя удобрений во избежание передозировки. После внесения удобрений обязательно полейте виноград. Для лучшего усвоения питательных веществ перекопайте почву вокруг куста. Ежегодно чередуйте виды удобрений, чтобы избежать истощения почвы.

Почему важно подкармливать виноград осенью?

Осенняя подкормка – это инвестиция в будущий урожай. Благодаря правильному уходу ваша виноградная лоза будет здоровой и плодоносящей в течение многих лет.

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