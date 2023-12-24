Чем смазать боковые зеркала авто, чтобы они не потевали: полезен лайфхак для водителей
Зима – это время года, когда водители больше всего сталкиваются с проблемами видимости из-за боковых зеркал. С одной стороны, низкие температуры могут привести к тому, что зеркало будет покрыто льдом, а с другой – оттепель может вызвать образование большого количества влаги.
Чтобы улучшить видимость через боковые зеркала зимой, можно использовать разные методы. Вот несколько советов от автомобильных экспертов с сайта "Апостроф ".
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- Используйте специальные средства по уходу за зеркалами. Такие средства помогают отталкивать влагу и предотвращают образование льда.
- Протирайте боковые зеркала регулярно. Это поможет удалить накопившуюся влагу и грязь.
- Используйте зубную пасту. Зубная паста обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она может помочь улучшить видимость через боковые зеркала.
Чтобы использовать зубную пасту для ухода за боковыми зеркалами, необходимо:
- Очистите зеркало от грязи и пыли.
- Нанести небольшое количество зубной пасты на зеркало.
- Равномерно распределить зубную пасту по поверхности зеркала.
- Удалить остатки зубной пасты сухой тряпкой.
Благодаря этим советам вы сможете обеспечить лучшую видимость через боковые зеркала зимой и повысить безопасность вождения.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам ухаживать за боковыми зеркалами зимой:
- Если на боковых зеркалах образовался лед, не пытайтесь сбить его руками. Это может повредить зеркало. Лучше использовать специальный скребок для льда.
- Если на боковых зеркалах образовалось большое количество влаги, можно использовать фен для высушивания.
- Перед началом вождения убедитесь, что боковые зеркала чисты и не затуманены.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.
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