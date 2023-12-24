Чем смазать боковые зеркала авто, чтобы они не потевали: полезен лайфхак для водителей

Что делать, чтобы боковые зеркала авто не замерзали и не запотевали зимой

Зима – это время года, когда водители больше всего сталкиваются с проблемами видимости из-за боковых зеркал. С одной стороны, низкие температуры могут привести к тому, что зеркало будет покрыто льдом, а с другой – оттепель может вызвать образование большого количества влаги.

Чтобы улучшить видимость через боковые зеркала зимой, можно использовать разные методы. Вот несколько советов от автомобильных экспертов с сайта "Апостроф ".

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Используйте специальные средства по уходу за зеркалами. Такие средства помогают отталкивать влагу и предотвращают образование льда.

Такие средства помогают отталкивать влагу и предотвращают образование льда. Протирайте боковые зеркала регулярно. Это поможет удалить накопившуюся влагу и грязь.

Это поможет удалить накопившуюся влагу и грязь. Используйте зубную пасту. Зубная паста обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому она может помочь улучшить видимость через боковые зеркала.

Чтобы использовать зубную пасту для ухода за боковыми зеркалами, необходимо:

Очистите зеркало от грязи и пыли. Нанести небольшое количество зубной пасты на зеркало. Равномерно распределить зубную пасту по поверхности зеркала. Удалить остатки зубной пасты сухой тряпкой.

Благодаря этим советам вы сможете обеспечить лучшую видимость через боковые зеркала зимой и повысить безопасность вождения.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам ухаживать за боковыми зеркалами зимой:

Если на боковых зеркалах образовался лед, не пытайтесь сбить его руками. Это может повредить зеркало. Лучше использовать специальный скребок для льда.

Это может повредить зеркало. Лучше использовать специальный скребок для льда. Если на боковых зеркалах образовалось большое количество влаги, можно использовать фен для высушивания.

Перед началом вождения убедитесь, что боковые зеркала чисты и не затуманены.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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