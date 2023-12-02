Чем смазать зимнюю обувь, чтобы она не портилась из-за снега и соль

Как защитить зимнюю обувь от снега и соли

Зимний период может стать вызовом для кожаной обуви из-за погрузки и постоянной влажности. Чтобы сохранить его в отличном состоянии, существуют простые и доступные способы защиты.

Как сообщает сайт Mental Floss, одним из эффективных методов является использование вазелина. Перед использованием любого средства проверьте его влияние на материал, используя небольшой участок шва.

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Вазелин

Очистите обувь от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и подождите, пока она полностью высохнет. Нанесите вазелин на кожу чистой и сухой тканью, распределяя равномерно его по всей поверхности. Оставьте обувь на несколько часов, чтобы образовалась водоотталкивающая пленка.

Другими эффективными методами является использование воска или парафина и средства на основе растительных масел.

Воск или парафин

Растопите небольшое количество воска или парафина и обработайте им обувь, следя за тем, чтобы вещество не было слишком горячим. Разделайте швы и высушите поверхность обуви феном.

Средство на основе растительного масла

Смешайте касторовое масло (2 ч. л.), льняное масло (2 ч. л.) и тертый парафин (100 гр.) в одной емкости. Нагрейте на водяной бане до полного растворения парафина. Смажьте обувь полученной смесью и оставьте на 6-8 часов.

Дополнительно в магазинах доступны различные водоотталкивающие спреи для обуви, которые можно использовать для различных типов материалов и удобны в использовании.

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.

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