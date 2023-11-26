Чем удобрить землю в конце ноября, для обильного урожая следующего сезона

Как удобрять землю в конце осени, чтобы получить большой урожай

Опытные огородники всегда ищут новые способы улучшить плодородие земли, и одним из эффективных лайфхаков является использование костной муки.

Этот простой и доступный метод не только позволяет подпитать почву, но и способствует получению обильного урожая в следующем сезоне. Попробуйте этот простой и эффективный способ, и вы будете приятно удивлены результатами в вашем огороде, пишет prostoway.

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В ноябре, когда готовите огород к зиме, использование костной или рыбной муки становится наиболее оптимальным. Просто перекопайте почву и равномерно рассыпьте эту муку или добавьте ее к грядкам перед мульчированием. На каждый квадратный метр грунта рекомендуется использовать 50-100 г муки, а также можно комбинировать его с торфом или компостом.

Костная мука – это природное удобрение, богатое фосфором, калием, животными жирами и биологически активными веществами. Эти компоненты насыщают почву необходимыми элементами, что способствует повышению урожайности примерно втрое. Особенно ощутимый эффект наблюдается в урожае помидоров и капусты.

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