Чем возделывать клубнику от вредителей: огородники дали действенные советы

Клубника - вкусная ягода, не только для нас, но и для вредителей и болезней. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как и когда возделывать клубнику.

Важно знать, чем проводить обработку и с какой регулярностью. Об этом пишет ТСН.

Профилактическая обработка:

Весной:

Удалите старые и поврежденные листья.



Опрыскивайте грядки биологическими препаратами ("Искра-био", "Фитоверм", "Акарин").



Используйте народные средства (бродская жидкость, йод, марганцовка, мочевина).

Осенью:

Разделайте "Нитрофеном" для уничтожения вирусов и грибов.



При мучнистой росе – "топазом".



Для профилактики вредителей – "Актеликом" или "Карбофосом".

Обработка во время цветения:

Безопасные средства:

Борная кислота.



Препарат "Завязь".



"Актофит".

Обработка во время плодоношения:

Народные средства:

Настой луковой шелухи или чеснока (против клещей).



Раствор горчицы (против улиток).



Настой чеснока (против долгоносика).

Важно:

Тщательно осматривайте клубнику, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни.

Используйте химические препараты только в крайних случаях.

Следуйте инструкциям при использовании любых средств.

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Помните:

Профилактика – лучшая защита клубники.

Своевременная обработка поможет сохранить урожай и здоровье ягод.

Дополнительные советы:

Чередуйте разные препараты для обработки, чтобы избежать резистентности.

Высаживайте устойчивые к болезням и вредителям сорта клубники.

Обеспечьте клубнику правильный уход: полив, подкормку, рыхление.

Напомним, мы уже писали, как правильно высаживать клубнику.

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