Чем возделывать клубнику от вредителей: огородники дали действенные советы
Чем возделывать клубнику от вредителей: огородники дали действенные советы
Клубника - вкусная ягода, не только для нас, но и для вредителей и болезней. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как и когда возделывать клубнику.
Важно знать, чем проводить обработку и с какой регулярностью. Об этом пишет ТСН.
Профилактическая обработка:
- Весной:
- Удалите старые и поврежденные листья.
- Опрыскивайте грядки биологическими препаратами ("Искра-био", "Фитоверм", "Акарин").
- Используйте народные средства (бродская жидкость, йод, марганцовка, мочевина).
- Осенью:
- Разделайте "Нитрофеном" для уничтожения вирусов и грибов.
- При мучнистой росе – "топазом".
- Для профилактики вредителей – "Актеликом" или "Карбофосом".
Обработка во время цветения:
- Безопасные средства:
- Борная кислота.
- Препарат "Завязь".
- "Актофит".
Обработка во время плодоношения:
- Народные средства:
- Настой луковой шелухи или чеснока (против клещей).
- Раствор горчицы (против улиток).
- Настой чеснока (против долгоносика).
Важно:
- Тщательно осматривайте клубнику, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни.
- Используйте химические препараты только в крайних случаях.
- Следуйте инструкциям при использовании любых средств.
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Помните:
- Профилактика – лучшая защита клубники.
- Своевременная обработка поможет сохранить урожай и здоровье ягод.
Дополнительные советы:
- Чередуйте разные препараты для обработки, чтобы избежать резистентности.
- Высаживайте устойчивые к болезням и вредителям сорта клубники.
- Обеспечьте клубнику правильный уход: полив, подкормку, рыхление.
Напомним, мы уже писали, как правильно высаживать клубнику.
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