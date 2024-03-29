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Чем возделывать клубнику от вредителей: огородники дали действенные советы

Цихоцкая Мария

Чем возделывать клубнику от вредителей: огородники дали действенные советы

Клубника - вкусная ягода, не только для нас, но и для вредителей и болезней. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как и когда возделывать клубнику.

Важно знать, чем проводить обработку и с какой регулярностью. Об этом пишет ТСН.

Профилактическая обработка:

  • Весной:
    • Удалите старые и поврежденные листья.
    • Опрыскивайте грядки биологическими препаратами ("Искра-био", "Фитоверм", "Акарин").
    • Используйте народные средства (бродская жидкость, йод, марганцовка, мочевина).
  • Осенью:
    • Разделайте "Нитрофеном" для уничтожения вирусов и грибов.
    • При мучнистой росе – "топазом".
    • Для профилактики вредителей – "Актеликом" или "Карбофосом".

Обработка во время цветения:

  • Безопасные средства:
    • Борная кислота.
    • Препарат "Завязь".
    • "Актофит".

Обработка во время плодоношения:

  • Народные средства:
    • Настой луковой шелухи или чеснока (против клещей).
    • Раствор горчицы (против улиток).
    • Настой чеснока (против долгоносика).

Важно:

  • Тщательно осматривайте клубнику, чтобы вовремя обнаружить вредителей и болезни.
  • Используйте химические препараты только в крайних случаях.
  • Следуйте инструкциям при использовании любых средств.

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Помните:

  • Профилактика – лучшая защита клубники.
  • Своевременная обработка поможет сохранить урожай и здоровье ягод.

Дополнительные советы:

  • Чередуйте разные препараты для обработки, чтобы избежать резистентности.
  • Высаживайте устойчивые к болезням и вредителям сорта клубники.
  • Обеспечьте клубнику правильный уход: полив, подкормку, рыхление.

Напомним, мы уже писали, как правильно высаживать клубнику.

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