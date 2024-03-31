Чем вымыть пол в ванной, чтобы надолго убрать неприятный запах

Как устранить плохой запах в ванной

Ванная – это место, где мы часто чувствуем неприятные запахи. Это может быть связано с разными причинами: плесень, застоявшаяся вода, грязь.

Но не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует простой и доступный лайфхак, который поможет избавиться от запаха и очистить пол, пишут Патриоты Украины.

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Это действительно эффективный и экономичный способ сделать вашу ванную комнату чистой и свежей! Чистота и свежесть вашей ванной комнаты – это залог хорошего настроения!

Вам понадобится только пена для бритья!

Как использовать:

Нанесите пену на загрязненный участок пола. Оставьте на несколько минут. Промойте водой.

Пена для бритья:

Удаляет неприятные запахи.

Очищает от грязи и пятен.

Дезинфицирует поверхность.

Не вредит окружающей среде.

PS

Перед использованием пены на новой поверхности проверьте ее на небольшом участке.

Вы можете использовать любую пену для бритья, но лучше выбрать ту, которая не имеет резкого запаха.

Для усиления эффекта можно добавить в пену немного пищевой соды.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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