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Чем вымыть пол в ванной, чтобы надолго убрать неприятный запах

Игорь Романько

Как устранить плохой запах в ванной

Ванная – это место, где мы часто чувствуем неприятные запахи. Это может быть связано с разными причинами: плесень, застоявшаяся вода, грязь.

Но не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует простой и доступный лайфхак, который поможет избавиться от запаха и очистить пол, пишут Патриоты Украины.

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Это действительно эффективный и экономичный способ сделать вашу ванную комнату чистой и свежей! Чистота и свежесть вашей ванной комнаты – это залог хорошего настроения!

Вам понадобится только пена для бритья!

Как использовать:

  1. Нанесите пену на загрязненный участок пола.
  2. Оставьте на несколько минут.
  3. Промойте водой.

Пена для бритья:

  • Удаляет неприятные запахи.
  • Очищает от грязи и пятен.
  • Дезинфицирует поверхность.
  • Не вредит окружающей среде.

PS

  • Перед использованием пены на новой поверхности проверьте ее на небольшом участке.
  • Вы можете использовать любую пену для бритья, но лучше выбрать ту, которая не имеет резкого запаха.
  • Для усиления эффекта можно добавить в пену немного пищевой соды.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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