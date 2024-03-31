Чем вымыть пол в ванной, чтобы надолго убрать неприятный запах
Ванная – это место, где мы часто чувствуем неприятные запахи. Это может быть связано с разными причинами: плесень, застоявшаяся вода, грязь.
Но не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Существует простой и доступный лайфхак, который поможет избавиться от запаха и очистить пол, пишут Патриоты Украины.
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Это действительно эффективный и экономичный способ сделать вашу ванную комнату чистой и свежей! Чистота и свежесть вашей ванной комнаты – это залог хорошего настроения!
Вам понадобится только пена для бритья!
Как использовать:
- Нанесите пену на загрязненный участок пола.
- Оставьте на несколько минут.
- Промойте водой.
Пена для бритья:
- Удаляет неприятные запахи.
- Очищает от грязи и пятен.
- Дезинфицирует поверхность.
- Не вредит окружающей среде.
PS
- Перед использованием пены на новой поверхности проверьте ее на небольшом участке.
- Вы можете использовать любую пену для бритья, но лучше выбрать ту, которая не имеет резкого запаха.
- Для усиления эффекта можно добавить в пену немного пищевой соды.
Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.
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