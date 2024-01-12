Чем зафиксировать брови, если нет геля: способ с лаком для волос

В 2024 году в моде остаются густые брови, напоминающие стиль 80-х годов, однако с большим изяществом. Для того чтобы придать бровям правильной формы нужно использовать гель для бровей, однако что делать, если его нет?

Издание Glam ответило на этот вопрос. Вы все равно сможете создать идеальные брови. В частности, для этого вы можете воспользоваться лаком для волос.

Также вам понадобится щеточка для бровей. Просто распылите лак для волос на щеточку и нанесите на брови, придавая волоскам нужной формы.

Читайте также: Как правильно ухаживать за бровями и улучшить их состояние

Для тех, чья кожа чувствительна, важно соблюдать осторожность, чтобы лак для волос не попадал на нее. В случае неуверенности эксперты советуют обратиться к дерматологу для консультации.

Кроме того, существуют другие техники для фиксирования бровей, например использование мыла. Тем не менее лак для волос может быть более эффективным решением, особенно если вы быстро хотите добиться идеального результата.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!