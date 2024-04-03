Чем заменить мясо в котлетах, чтобы было не менее вкусно и сытно: рецепт для поста

Как приготовить котлеты с капустой

Ищете интересную альтернативу мясным котлетам? Тогда попробуйте приготовить это блюдо из капусты. Капустные котлеты – это не только вкусно, но и полезно. Ведь капуста богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для нашего организма.

Этот рецепт постный, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост или просто хочет сделать свой ужин легче. Рецептом поделились на сайте РБК.

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Ингредиенты:

Капуста – 700 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Манка – 3-4 ст. л.

Масло – для жарки

Мускатный орех – 1/4 ч. л.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и поставьте на огонь. Варите капусту до размягчения (10-15 минут). Измельчите лук и натрите морковь. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Отварную капусту откиньте на дуршлаг, дайте остыть и переложите в миску. Добавьте к капусте зажарку, натертый картофель и манку. Тщательно перемешайте фарш, посолите и оставьте на 15 минут. Смочите руки водой и сформуйте котлеты. Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до румяного цвета. Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте капустные котлеты к столу в горячем или охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Совет:

К фаршу можно добавить измельченную зелень, грибы или другие овощи.

Котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

К котлетам можно подать сметанный или томатный соус.

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