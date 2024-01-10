Чем заменить разрыхлитель в выпечке и как правильно его использовать: советы хозяек

Разрыхлитель – это важный ингредиент для выпечки, отвечающий за образование пузырьков воздуха в тесте. Эти пузырьки воздуха делают выпечку пышной и воздушной.

Об этом пишет Shuba.

Разрыхлитель – это смесь пищевой соды, кислоты (обычно лимонной) и абсорбента, такого как кукурузная мука или крахмал. Кислота реагирует с пищевой содой при добавлении жидкости, образуя углекислый газ, который и образует пузырьки воздуха.

Разрыхлитель имеет срок годности, поэтому важно проверять его перед использованием. Если срок годности истек, разрыхлитель может не сработать, и выпечка не поднимется.

Как использовать разрыхлитель

Разрыхлитель обычно добавляют к сухим ингредиентам, таким как мука, сахар и соль. Затем добавляют жидкие ингредиенты, такие как молоко, яйца и растительное масло, и все тщательно перемешивают.

Важно быстро поставить тесто в духовку после замеса, чтобы реакция разрыхлителя произошла вовремя.

Как хранить разрыхлитель

Разрыхлитель следует хранить в герметичном контейнере в прохладном сухом месте.

Как проверить разрыхлитель

Чтобы проверить, разрыхлитель, положите половину чайной ложки в миску с горячей водой. Если разрыхлитель начнет пузыриться, он пригоден для использования.

Рецепт домашнего разрыхлителя

Для приготовления домашнего разрыхлителя смешайте половину чайной ложки лимонной кислоты и четверть чайной ложки пищевой соды. Это эквивалент одной чайной ложки разрыхлителя.

Также можно сделать разрыхлитель в пропорции 1:3:6, где 1 – лимонная кислота, 3 – сода, 6 – кукурузный крахмал или мука.

Домашний разрыхлитель добавляется в муку, а не в готовое тесто.

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Советы по использованию разрыхлителя

Не добавляйте разрыхлитель к горячим жидкостям, поскольку это может привести к преждевременной реакции и потери пышности выпечки.

Если вы используете разрыхлитель в рецепте, который требует яиц, не взбивайте яйца слишком долго, так как это может привести к растворению разрыхлителя и потере пышности выпечки.

Если вы используете разрыхлитель в рецепте, который требует масла, не топите масло слишком сильно, поскольку это может привести к растворению разрыхлителя и потере пышности выпечки.

Напомним, мы уже писали, зачем добавлять разрыхлитель для теста во время стирки одежды.

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