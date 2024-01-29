Українська
Рецепты

Чем заменить сахар в домашнем сгущенке, чтобы оно не кристаллизовалось

Игорь Романько

Как приготовить домашнюю сгущенку

Кто не любит сгущенку? Этот десерт родом из детства, и его можно есть просто так, добавлять к кофе, пирогам, тортам и другим блюдам. Но магазинное сгущенка часто содержит вредные добавки, а натуральное вареное молоко готовить долго.

Украинская кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко поделилась на YouTube рецептом сгущенки из магазинного молока, которое можно приготовить за 15 минут!

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Ингредиенты:

  • 400 г сахарной пудры
  • 400 мл магазинного молока
  • 40 г сливочного масла
  • 100 г сухого молока (по желанию)
  • щепотка ванилина

Приготовление:

  1. В большой кастрюле смешайте сахарную пудру, масло, молоко, ванилин.
  2. Перемешайте и поставьте в огонь.
  3. Доведите смесь до кипения на максимальном огне.
  4. Убавьте огонь до чуть выше среднего и варите 10 минут.

Нюансы:

  • Используйте сахарную пудру, а не сахар. Иначе сгущенка может кристаллизоваться.
  • Быстро охладите сгущенку после приготовления. Перелейте его в емкость и поставьте в тарелку с прохладной водой и льдом. Меняйте воду, чтобы сгущенка остыла до 20°C. Охлаждаясь, оно станет гуще.
  • Сухое молоко придаст сгущенке более светлый оттенок.

Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыЛайфхакиРецепт