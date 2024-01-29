Чем заменить сахар в домашнем сгущенке, чтобы оно не кристаллизовалось
Как приготовить домашнюю сгущенку
Кто не любит сгущенку? Этот десерт родом из детства, и его можно есть просто так, добавлять к кофе, пирогам, тортам и другим блюдам. Но магазинное сгущенка часто содержит вредные добавки, а натуральное вареное молоко готовить долго.
Украинская кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко поделилась на YouTube рецептом сгущенки из магазинного молока, которое можно приготовить за 15 минут!
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Ингредиенты:
- 400 г сахарной пудры
- 400 мл магазинного молока
- 40 г сливочного масла
- 100 г сухого молока (по желанию)
- щепотка ванилина
Приготовление:
- В большой кастрюле смешайте сахарную пудру, масло, молоко, ванилин.
- Перемешайте и поставьте в огонь.
- Доведите смесь до кипения на максимальном огне.
- Убавьте огонь до чуть выше среднего и варите 10 минут.
Нюансы:
- Используйте сахарную пудру, а не сахар. Иначе сгущенка может кристаллизоваться.
- Быстро охладите сгущенку после приготовления. Перелейте его в емкость и поставьте в тарелку с прохладной водой и льдом. Меняйте воду, чтобы сгущенка остыла до 20°C. Охлаждаясь, оно станет гуще.
- Сухое молоко придаст сгущенке более светлый оттенок.
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