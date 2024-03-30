Чем заменить яйца в выпечке: хозяйки поделились полезными советами

Ароматная, пышная пасха – символ Пасхи, собирающей за столом всю семью. Ее приготовление часто базируется на рецептах, предполагающих использование яиц.

Но что делать, если по каким-либо причинам яйца недоступны? Не стоит расстраиваться! Мы поделимся секретами, чем можно заменить яйца в пасхе, не влияя на ее вкус и пышность. Об этом пишет Shuba.

Почему яйца важны в выпечке?

Яйца выполняют в тесте важные функции:

Связывают ингредиенты: благодаря им все составляющие держатся вместе, формируя однородную структуру.

благодаря им все составляющие держатся вместе, формируя однородную структуру. Придают влажности: яйца делают тесто эластичным, мягким и приятным по вкусу.

яйца делают тесто эластичным, мягким и приятным по вкусу. Способствуют образованию румяной корочки: благодаря яйцам кулич становится золотистым и аппетитным.

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Чем можно заменить яйца в пасхе?

Яблочное пюре: 65 г пюре без сахара заменит 1 яйцо. Это отличный вариант, если вы хотите добавить пасхе легкий фруктовый аромат. Пюре из банана: 65 г пюре равноценно 1 яйцу. Кулич с банановым пюре будет иметь немного необычный вкус, но в то же время будет очень ароматным. Для нейтрального вкуса можно использовать пюре из авокадо. Семена: 1 ст. л. семена (ч Chia, льна или конопли) смешать с 3 ст. л. воды, дать разбухнуть 10 минут. Эта смесь заменит 1 яйцо и может придать пасхе орехового привкуса. Сода и уксус: 1 ст. л. соды потушить 1 ст. л. уксуса. Эта реакция сделает тесто пышным и воздушным, заменяя 1 яйцо. Тофу: 60 г сырого тофа измельчить и добавить к тесту. Этот ингредиент не имеет яркого вкуса, но может сделать кулич немного плотнее. Йогурт: 60 г натурального йогурта без сахара и добавок заменит 1 яйцо. Он увлажнит тесто и склеит все ингредиенты. Ореховая паста: 30 г пасты с влажной кремовой текстурой (арахисовая, миндалевая) придаст пасхе орехового аромата и одновременно заменит 1 яйцо.

Помните, что при замене яиц другими ингредиентами может немного измениться вкус и текстура кулича. Экспериментируйте, находите свою идеальную альтернативу и наслаждайтесь вкусной домашней выпечкой!

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