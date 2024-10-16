Чемные и умные: топ-5 пород собак, которые лучше заводить новичкам (фото)

Решение завести собаку – это ответственный шаг, требующий тщательного обдумывания. Если вы новичок в мире собаководства, важно выбрать породу, которая будет не только соответствовать вашему образу жизни, но и будет легкой в уходе и дрессуре.

Есть некоторые породы, которые отлично подходят начинающим. Об этом пишет РБК.

Какие породы собак лучше всего подойдут для начинающих?

Мы подготовили для вас обзор нескольких пород, отличающихся дружелюбным характером, легкостью в дрессуре и неприхотливостью в уходе.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд. Источник: Википедия Бернский зенненхунд. Источник: Википедия

Это большие, но очень доброжелательные великаны с мягким характером. Они отлично ладят с детьми и другими домашними животными. Бернцы не требуют сложного ухода, но нуждаются в регулярных прогулках.

Бишон фризе

Бишон фризе. Источник: Википедия Бишон фризе. Источник: Википедия

Эти маленькие пушистые комочки энергии идеально подходят для квартирного содержания. Они умны, легко учатся и всегда готовы к игре. Главный недостаток – прихотливая шерсть, требующая регулярного профессионального ухода.

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Боксер

Энергичные и преданные боксеры станут отличными компаньонами для активных людей. Они легко поддаются дрессуре, но нуждаются в достаточной физической активности.

Боксер. Источник: Википедия Боксер. Источник: Википедия

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эти маленькие аристократы отличаются спокойным характером и легко приспосабливаются к любым условиям жизни. Они идеальны для семей с детьми и пожилых людей.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Источник: Википедия Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Источник: Википедия

Почему именно эти породы?

Все перечисленные породы известны своей доброжелательностью к людям и другим животным. Они быстро учатся новым командам и с радостью выполняют указания хозяина. Большинство из них не нуждаются в сложном уходе за шерстью и не имеют особых требований к питанию. Эти собаки легко приспосабливаются к разным условиям жизни, будь то квартира или частный дом.

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