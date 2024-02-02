Через 5 минут морковь станет снова хрустящей и твердой: гениальный лайфхак со льдом

Часто в холодильнике овощи теряют жесткость и становятся увядшими. Так происходит из-за того, что они теряют влагу.

Не спешите выбрасывать увядшие овощи, ведь их упругость можно вернуть благодаря простому пятиминутному лайфхаку. Как сообщает Express, нужна только вода и кусочки льда.

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Эксперты советуют для начала очистить морковь от кожуры. Поместите в стеклянную банку с холодной водой и добавьте кубики льда. Оставьте в холодильнике на несколько минут. Уже через 5 минут ваша морковь снова твердая и хрустящая.

"Морковь теряет свою твердость из-за потери влаги. Погружение ее в холодную воду со льдом дает ей необходимое увлажнение, восстанавливая упругость", – объяснили специалисты.

Этот лайфхак можно также использовать для других овощей.

А чтобы морковь в холодильнике не портилась, храните ее в самой холодной части. Но прежде заверните ее в бумажное полотенце и положите в герметичный контейнер.

Держите морковь подальше от фруктов, выделяющих этилен, таких как яблоки, бананы и помидоры.

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