Чернобыльские волки-мутанты развили противораковые способности
Новое исследование показало, что волки, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО), генетически отличаются от волков за пределами региона. Эти изменения, вероятно, являются результатом адаптации к хроническому радиационному воздействию.
Волки Чернобыльской зоны подвергаются воздействию радиации в 6 раз выше разрешенного уровня для людей. Это привело к изменениям в их иммунной системе, подобным наблюдаемым у людей, которые проходят лучевую терапию, пишет IFLScience.
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Еще более впечатляющим является то, что у волков развились генетические мутации, делающие их более устойчивыми к раку. Эти мутации могут стать ключом к разработке новых методов лечения рака у людей.
Исследование показало, что популяция волков в Чернобыльской зоне значительно возросла после катастрофы 1986 года. Это свидетельствует, что дикая природа может преуспевать даже в условиях радиационного загрязнения.
К сожалению, война в Украине помешала исследователям продолжить свои исследования. Однако собранные данные уже дают ценную информацию о том, как живые существа могут адаптироваться к экстремальным условиям.
Ранее в Индии удалось впервые задокументировать гибрид волка и собаки.
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