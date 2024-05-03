Черный цвет и короткие союзницы: в чем не стоит идти святить кулич
Пасха – один из важнейших праздников для украинцев. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы разделить радость Воскресения Христова и полакомиться вкусными пасхальными блюдами.
Кроме наполнения корзины и приготовления праздничных блюд важно также позаботиться о том, во что вы оденетесь. Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своими советами по выбору наряда на Пасху.
Что не рекомендуется одевать:
- Темный цвет. Черный, коричневый и серый лучше оставить для будней. Выберите светлые и пастельные оттенки, которые символизируют радость и обновление.
- Яркие принты. Слишком пестрая одежда может отвлекать внимание от торжества праздника. Отдайте предпочтение однотонным вещам или элегантным принтам.
- Откровенная одежда. Короткие юбки, глубокие декольте и облегающие топы не подходят для этого праздника. Выберите более сдержанную и элегантную одежду, которая подчеркнет вашу красоту.
- Рваная одежда. Не стоит одевать на Пасху вещи с имитацией дыр и потертостей. Это может показаться неуместным в такой светлый праздник.
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Андре Тан рекомендует:
- Предпочитать натуральные ткани. Хлопок, лен, шелк – отличный выбор для пасхального наряда. Эти ткани приятны для тела и создают ощущение легкости и чистоты.
- Выбрать элегантный и сдержанный фасон. Платье меди, блузка и брюки или юбка – классические варианты, которые всегда выглядят уместно.
- Дополните образ аксессуарами. Красивая шляпка, шарф или брошь помогут вам создать стильный и праздничный образ.
Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в пасхальной корзине.
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