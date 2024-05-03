Черный цвет и короткие союзницы: в чем не стоит идти святить кулич

Пасха – один из важнейших праздников для украинцев. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы разделить радость Воскресения Христова и полакомиться вкусными пасхальными блюдами.

Кроме наполнения корзины и приготовления праздничных блюд важно также позаботиться о том, во что вы оденетесь. Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился своими советами по выбору наряда на Пасху.

Что не рекомендуется одевать:

Темный цвет. Черный, коричневый и серый лучше оставить для будней. Выберите светлые и пастельные оттенки, которые символизируют радость и обновление.

Черный, коричневый и серый лучше оставить для будней. Выберите светлые и пастельные оттенки, которые символизируют радость и обновление. Яркие принты. Слишком пестрая одежда может отвлекать внимание от торжества праздника. Отдайте предпочтение однотонным вещам или элегантным принтам.

Слишком пестрая одежда может отвлекать внимание от торжества праздника. Отдайте предпочтение однотонным вещам или элегантным принтам. Откровенная одежда. Короткие юбки, глубокие декольте и облегающие топы не подходят для этого праздника. Выберите более сдержанную и элегантную одежду, которая подчеркнет вашу красоту.

Короткие юбки, глубокие декольте и облегающие топы не подходят для этого праздника. Выберите более сдержанную и элегантную одежду, которая подчеркнет вашу красоту. Рваная одежда. Не стоит одевать на Пасху вещи с имитацией дыр и потертостей. Это может показаться неуместным в такой светлый праздник.

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Андре Тан рекомендует:

Предпочитать натуральные ткани. Хлопок, лен, шелк – отличный выбор для пасхального наряда. Эти ткани приятны для тела и создают ощущение легкости и чистоты.

Хлопок, лен, шелк – отличный выбор для пасхального наряда. Эти ткани приятны для тела и создают ощущение легкости и чистоты. Выбрать элегантный и сдержанный фасон. Платье меди, блузка и брюки или юбка – классические варианты, которые всегда выглядят уместно.

Платье меди, блузка и брюки или юбка – классические варианты, которые всегда выглядят уместно. Дополните образ аксессуарами. Красивая шляпка, шарф или брошь помогут вам создать стильный и праздничный образ.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в пасхальной корзине.

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