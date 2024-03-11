Черви в мозгу и малярия: ученые благодаря мумиям узнали, какими болезнями страдали жители Древнего Египта

Новое исследование мумий показало, что жители Древнего Египта были заражены ужасающими паразитами, вызывавшими анемию, шизофрению и другие изнурительные состояния.

Две трети мумий, исследованных учеными, имели глистов, 22% – малярию, а 40% – шистосомоз. Даже Тутанхамон был инфицирован двумя разными штаммами малярии, хотя, вероятно, что умер он от падения с колесницы, пишет IFLScience.

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Другие паразиты, обнаруженные в мумиях, включают токсоплазму, которая может привести к шизофрении, и висцеральный лейшманиоз, который смертелен в 95% случаев, если его не лечить.

Ученые считают, что река Нил была источником многих паразитов, ведь она была идеальной средой для размножения комаров-переносчиков и других вредных патогенов.

Несмотря на ужасные паразиты, древнеегипетские мумии демонстрируют очень низкое количество аскарид, распространенных на Ближнем Востоке и Средиземноморье. Это может быть связано с тем, что им не приходилось удобрять свои посевы человеческими калами.

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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