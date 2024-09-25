Чеснок на зиму 2024: лучшие дни для посадки и советы для хорошего урожая

Озимый чеснок сажают под зиму, чтобы зубчики успели укорениться, однако не начали прорастать.

Исследования показывают, что перед зимой зубчики чеснока должны иметь 12-18 корешков, которые достигают длины 5-10 см. Для того чтобы корневая система сформировалась должным образом, необходимо примерно 35-45 дней.

Именно в этот период, до того как земля промерзнет, чеснок успевает развить корни, но зеленые ростки еще не появляются. Лучшее время для посадки чеснока - с середины сентября до конца октября, что в значительной степени зависит от погодных условий и региона.

Эксперты утверждают, что оптимальное время для посадки озимого чеснока зависит от региона:

В северных областях Украины лучше всего высаживать в третьей декаде сентября.

В центральных и западных областях рекомендуется посадка в первой половине октября.

На юге Украины и на Закарпатье подходящее время - вторая половина октября.

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Благоприятные дни для посадки чеснока на зиму 2024 года.

В сентябре благоприятными датами для посадки являются 23, 24, 25, 25, 26 и 30 числа.

Что касается октября, то оптимальными днями для высадки чеснока станут 18, 19, 20, 21, 22, 23, а также 27, 28, 29 и 30 октября.

Как посадить чеснок под зиму.

Чеснок является растением, требующим много света, поэтому его следует высаживать на солнечном месте в супесчаной некислой почве.

Перед высадкой рекомендуется подготовить почву: за полторы-две недели до посадки чеснока внесите по 5-6 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на каждый квадратный метр. После этого обработайте участок раствором медного купороса, используя 1 чайную ложку на 10 литров воды. Прежде чем сажать, накройте грядку пленкой.

Сделайте борозды глубиной 15-20 см с промежутком между ними 20-25 см. На дно этих канавок следует насыпать песок толщиной 1,5-3 см, чтобы избежать непосредственного контакта зубков с почвой и защитить их от гниения.

Расположите зубчики в бороздах на расстоянии 12-15 см между крупными и 8-10 см между более мелкими. После высадки зубчиков обязательно покройте участок двухсантиметровым слоем сухого торфа или опилок, смешанных с землей.

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