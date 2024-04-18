Четвероногий друг вместо няни: какие породы собак и кошек стоит завести семьям с детьми
Мечтаете о собаке, но боитесь, что она не будет ладить с вашим ребенком? Не беспокойтесь! Есть породы, просто созданные для дружбы с детьми.
Выбирая собаку, важно учитывать не только породу, но и индивидуальный характер животного, пишет petmd. Перед тем, как завести щенка, познакомьте его с вашим ребенком, чтобы убедиться, что они ладят. Собака – это не игрушка, а живое существо, нуждающееся в вашей любви и заботе.
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1. Золотистый ретривер:
- Эти собаки славятся своим терпением, добротой и кротостью.
- Они обожают детей и станут им лучшими друзьями.
- Золотистые ретриверы не подвержены лаю, поэтому не будут пугать малыша.
2. Ньюфаундленд:
- Этих величественных собак часто называют "нянями".
- Они невероятно терпеливы к детям и всегда готовы защитить их.
- Ньюфаундленды спокойны и уравновешены, поэтому не будут создавать излишнего шума.
3. Шелти:
- Эти пушистые красавцы не только ладят с детьми, но и умеют снимать стресс.
- Их присутствие успокаивает и дарит чувство умиротворения.
- Шелти – это не только друзья, но настоящие терапевты для маленьких детей.
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