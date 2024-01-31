Четыре эффективных способа очистить пригоревшие сковородки без химии: нужны всего лишь соль и фольга

Любой повар знает, как легко сжечь сковородку, если забыть ее на плите. Результатом является дно, покрытое черным налетом, который трудно удалить.

Однако не следует выбрасывать кастрюлю, ведь ее можно восстановить, используя простые и доступные средства. Издание SantePlusMag предоставило 4 совета, которые помогут вам отмыть пригоревшую сковороду, однако это не касается антипригарных кухонных "гаджетов".

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Крупная соль и алюминиевая фольга – это способ позволяет удалить грязь, не повредив поверхность. Для этого вам понадобится столовая ложка крупной соли и алюминиевая фольга. Насыпьте крупную соль на дно кастрюли и оставьте на несколько минут. Затем сформуйте шар из алюминиевой фольги и натрите дно сковороды, особенно пригоревшие части. Промойте горячей водой и натрите жидкостью для мытья посуды, затем снова промойте.

Картофель и соль – понадобится разрезанная пополам сырая картофелина и столовая ложка крупной соли. Насыпьте крупную соль на поверхность сковороды, затем круговыми движениями натрите кусочек картофеля в течение 3 минут. Промойте, как обычно.

Пищевая сода и лимон – понадобятся две столовые ложки соды и половина лимона. Насыпьте пищевую соду на дно кастрюли, затем половинкой лимона круговыми движениями потрите загрязнение. Оставьте ингредиентам действовать, затем вымойте как обычно.

Пищевая сода и белый уксус – если пригоревшие пятна на сковороде трудно удалить, воспользуйтесь этим эффективным чистящим дуэтом. Налейте в кастрюлю стакан белого уксуса, смешанного с половиной стакана воды. Затем доведите смесь до кипения и полейте сковороду, присыпанную содой. Оставьте на 15 минут и протрите дно сковороды губкой.

Обратите внимание, что вы можете использовать пищевую соду и белый уксус отдельно.

Как только вы сожгли сковороду, действуйте немедленно, не дожидаясь слишком долго, чтобы легко восстановить сковороду. Иначе обугленные остатки сильнее прилипнут к сковороде, и вам придется потратить больше энергии и времени, чтобы удалить их.

Раньше мы писали, как отмыть сковороду с помощью риса.

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