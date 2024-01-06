Четыре способа, как повторно использовать старые полотенца

Полотенца – один из незаменимых предметов домашнего обихода. Однако, как бы мы за ними ни ухаживали, полотенца обладают свойством быстро портиться, поэтому приходится заменять их новыми.

Даже если ваши полотенца потеряют цвет и мягкость, это не значит, что их обязательно нужно выбрасывать. Издание Sante Plus рассказало, как подарить им вторую жизнь.

Читайте также: Как почистить кастрюлю из нержавеющей стали: 4 самых действенных способа

Полотенца теряют свою начальную мягкость и блеск. Накипь, которая находится в воде, откладывается между волокнами. При ежедневном использовании они становятся все более жесткими, но что с ними делать, если вы больше не хотите их использовать, но жалко выбрасывать? Вы можете повторно использовать их как тряпку, например, в случае пролития жидкости, тем более что полотенца очень хорошо впитывают влагу. Но не только это вы также можете переделать их более творческими способами.

Превратите полотенца в прихватки для духовки

Полотенца можно превратить в прихватки. В каком смысле? Это очень просто: возьмите старую перчатку и используйте ее в качестве шаблона, чтобы нарисовать ее на куске картона. Затем накройте его полотенцем, которое должно быть толстым, и вырежьте две детали, которые можно будет сшить. Если вы не очень знаете шитье, вы можете разрезать старое полотенце на квадратные кусочки, которые затем сложить пополам и использовать как защиту при извлечении противень из духовки.

Сделать тапочки для ванной

Чтобы не ходить холодным полом при выходе из душа и не намочить его, можно использовать трансформирующееся в бане тапочки полотенце. Для этого используйте подошву пара обуви, которой вы не пользуетесь и которая послужит шаблоном. Затем вырежьте кусок полотенца, подходящий к подошве обуви, и закрепите его клеем. Вы ждете, пока они высохнут, и в конце концов соединяете их с помощью иглы и нити.

Превратите их в перчатки для душа

Еще одна идея дать вторую жизнь старым полотенцам – превратить их в перчатку для отшелушивания кожи в душе. Чтобы сделать перчатку, вам нужно повторить ту же процедуру, что и с кухонной перчаткой, поэтому вам нужно только разрезать два куска полотенца и сшить их, чтобы получить перчатку.

Превращаемся в коврик для ванной

Старые полотенца можно превратить в коврики для ванной, которые будут хорошо впитывать влагу.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!