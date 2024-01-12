Четырехбалльная магнитная буря продлится двое суток: как защититься
В пятницу, 12 января, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже скоро ожидаются магнитные бури средней интенсивности.
Согласно данным Meteoagent, предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 года указывает, что 14 и 15 января возможны геомагнитные штормы силой в четыре балла (оранжевый уровень опасности).
Читайте также: NASA: человечество через 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю
Магнитные бури в январе 2024
Магнитное поле Земли оберегает нас от вредной солнечной радиации. Однако во время магнитных бурь это поле нарушается, что может привести к негативным последствиям для здоровья человека.
Что такое магнитные бури, и как они возникают?
Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности. Солнечная активность – это колебания солнечного ветра, потока ионизированных частиц, исходящих от Солнца. Во время вспышки на Солнце выделяется большое количество энергии, ускоряющей солнечный ветер. Это приводит к усилению магнитного поля Земли, что может привести к магнитной буре.
Как чувствуются магнитные бури?
Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:
- Головная боль
- Тошнота
- Боль в мышцах и суставах
- Ухудшение сна
- Усталость
- Раздражение
- Тревожность
У некоторых людей магнитные бури могут даже привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как:
- Сердечные аритмии
- Инфаркт миокарда
- Инсульт
- Эпилептические приступы
Кто больше всего подвержен воздействию магнитных бурь
К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.
Как защититься от магнитных бурь и что пить когда магнитные бури
К сожалению, полностью защититься от магнитных бурь невозможно. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить их влияние на ваше здоровье:
- Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.
- Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
- Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.
В общем, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Однако важно помнить, что не все люди одинаково чувствительны к ним. Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно отдыхать больше и избегать чрезмерных физических нагрузок.
Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!