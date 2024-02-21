Четырехбалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от солнечных штормов
В среду, 21 февраля, на Земле наблюдаются сильные геомагнитные штормы оранжевого уровня опасности, которые могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.
Как сообщает Meteoagent, сегодня магнитная буря достигла четырех баллов, уже завтра, 22 февраля, наступит "период затишья" и продлится до конца месяца.
Магнитные бури в феврале 2024
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Кто ощущает магнитные бури?
Магнитные бури могут ощущать люди с разной степенью чувствительности к геомагнитным возмущениям.
Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:
- Люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, эндокринными, неврологическими.
- Пожилые люди.
- Беременные.
- Дети.
- Люди с метеозависимостью.
Симптомы воздействия магнитных бурь:
- Головная боль.
- Головокружение.
- Слабость.
- Усталость.
- Изменение АД.
- Нарушение сна.
- Повышенная раздражительность.
- Боль в суставах.
- Обострение хронических болезней.
Как магнитные бури оказывают влияние на человека?
Воздействие магнитных бурь на человека связано с колебаниями магнитного поля Земли. Эти колебания могут оказывать влияние на биоритмы человека, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.
Механизм воздействия магнитных бурь на человека:
- Изменение ионного состава атмосферы: под влиянием магнитных бурь ионы в атмосфере Земли изменяют свою траекторию, что может влиять на биохимические процессы в организме человека.
- Воздействие на электрическую активность мозга: магнитные бури могут приводить к изменениям в электрической активности мозга, что может вызвать головную боль, головокружение, нарушение сна.
- Воздействие на гормональный фон: магнитные бури могут влиять на гормональный фон, что может приводить к перепадам настроения, раздражительности, обострению хронических заболеваний.
Что пить, когда магнитные бури?
Во время магнитных бурь рекомендуется пить:
Вода: чистая вода помогает выводить из организма токсины и продукты распада, которые накапливаются в результате воздействия магнитных бурь.
Зеленый чай: Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от негативного воздействия магнитных бурь.
Отвар шиповника: отвар шиповника богат витамином C, помогающим укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.
Компот из сухофруктов: компот из сухофруктов содержит калий, помогающий поддерживать нормальное АД.
Морс из клюквы: морс из клюквы помогает выводить из организма токсины и оказывает противовоспалительное действие.
Также рекомендуется:
- Избегать употребления алкоголя, кофеина и газированных напитков.
- Есть больше свежих фруктов и овощей.
- Соблюдать режим дня и высыпаться.
- Заниматься физическими упражнениями.
- Принимать контрастный душ.
- Проводить больше времени на открытом воздухе.
Если вы чувствуете сильное влияние магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу.
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