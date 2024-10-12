Чистая почва без майских жуков и проволочников: надо осенью сделать эти три шага на огороде

Осень для огородников – это время подготовки почвы к следующему сезону. Именно осенью можно сделать многое для того, чтобы минимизировать количество вредителей в вашем саду в следующем году.

Эксперты из "Дача. Сад и огород" объяснили, что преждевременная подготовка почвы к зимовке лишит вас хлопот весной, когда начнутся огородные работы. Предлагаемые методы абсолютно безопасны для окружающей среды и не вредят полезным насекомым.

Вас также заинтересует: Садоводы советуют выливать остатки пива на газон: чем это поможет

1. Борьба с пыреем:

Пырей - один из самых ярых врагов огородников. Его корни способны проникать глубоко в почву и быстро разрастаться. Кроме того, пырей является излюбленным лакомством для проволочника - вредителей, которые повреждают корни растений. Поэтому, перекапывая грядки осенью, уделите особое внимание именно этому сорняку. Удаляйте каждый корешок, не оставляя ни одного кусочка.

2. Известкование почвы:

Проволочники особенно активны на кислых почвах. Чтобы снизить кислотность, осенью рассыпьте по грядкам доломитовую муку, мел или древесную золу. Эти вещества не только нейтрализуют кислотность, но и обогатят почву полезными микроэлементами.

3. Посев сидератов:

Жуки и проволочники не переносят корневые выделения бобовых растений, особенно люпина. Поэтому отличным способом борьбы с этими вредителями является посев люпина осенью. До заморозков заделайте зеленую массу люпина в почву и обработайте ее биологическим препаратом метаризином. Метаризин - это гриб, который паразитирует на насекомых, в том числе на майских жуках и проволочниках. Кроме того, он способствует разложению органических остатков и улучшению структуры почвы. Люпин, обработанный метаризином, перезимует в почве и продолжит свое действие следующей весной.

Ранее эксперты сказали, когда и как сажать чеснок на зиму в октябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!