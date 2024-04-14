Чрезвычайно редкий сумчатый крот был замечен в Австралии (фото)

В Австралии нашли редкого сумчатого крота, который похож на куриный наггетс в парике Леголаса. Это маленькое существо с золотистой шерстью "плывет" по песку.

Сумчатый крот, называемый какарратул, размером с ладонь. Недавно он был замечен рейнджерами в Австралии. Это лишь второе наблюдение этого неуловимого вида за последние шесть месяцев, пишет Kanyirninpa Jukurrpa в Facebook.

Какарратулы – это сумчатые, но в отличие от своих кузенов кенгуру, они проводят большую часть жизни под землей, лишь изредка выбираясь на поверхность. Их тела идеально приспособлены для жизни в песке, с шелковистой шерстью, защищающей их от жары, и мощными лапами, помогающими им "плавать" через песчаные дюны.

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К сожалению, из-за своей неуловимости о какарратулах известно очень мало. Ученые не знают, как они плодятся, сколько живут либо как взаимодействуют с окружающей средой.

Однако это не останавливает рейнджеров Kanyirninpa Jukurrpa Martu, использующих свои традиционные знания и современные методы сохранения для защиты этого и других редких животных в пустыне Пилбара.

Интересные факты о какарратулах:

Их шерсть имеет золотистый цвет, поэтому их иногда называют золотыми кротами.

Они питаются насекомыми, находящимися в песке.

У них нет глаз, но они отлично ориентируются под землей с помощью обоняния и слуха.

Их ближайшие родственники – это не кроты, а бандикуты.

Какарратулы живут только в одном месте на Земле – в пустыне Пилбара в Западной Австралии.

Напомним, в Южной Африке также есть вид крота, похожий на куриный наггетс. Этого крота, называемого золотокротом Де Винтона, не видели 80 лет, но в конце прошлого года его снова нашли.

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