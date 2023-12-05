Что будет с вашим телом, если есть лимоны каждый день

Можно ли есть лимоны ежедневно

Лимоны с их пикантным вкусом и освежающим ароматом стали любимым продуктом на кухне для многих. Диетологи предоставляют важную информацию о питательной ценности этих цитрусовых фруктов.

Сбалансированное и умеренное употребление лимонов может принести пользу для здоровья, но важно учитывать индивидуальные особенности организма, пишет УНИАН.

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Польза для здоровья

Здоровье кожи: Лимоны содержат большое количество витамина C, способствующего синтезу коллагена, важного для эластичности и сияния кожи. Профилактика камней в почках: Разведенный в воде концентрат лимонного сока может повысить уровень цитрата в моче, что помогает предотвратить образование камней в почках. Усвоение железа: Витамин C в лимонах улучшает усвоение железа, особенно содержащегося в растительных источниках. Антиоксидантное действие Лимоны содержат флавоноиды, которые помогают придавать природные антиоксидантные свойства, укрепляя иммунную систему и общее состояние здоровья.

Потенциальные риски

Диетологи предостерегают о возможных рисках употребления лимонов:

Зубная эмаль: Высокое содержание лимонной кислоты может разрушить зубную эмаль и привести к ухудшению здоровья зубов. Кислотный рефлюкс: В случае кислотного рефлюкса большое количество лимонов может вызвать изжогу, особенно при их употреблении натощак. Раздражение язв: Цитрусовые и соки могут раздражать и усугублять язвы во рту.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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