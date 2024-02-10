Что было на самом деле в банках с соком в СССР: о чем говорит ГОСТ

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Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост на тему советской еды.

Думаю, все кто застал СССР, хорошо помнят трёхлитровые банки с якобы "соком," которые особенно заметны стали в годы перестройки — часто кроме этих огромных баллонов на прилавках магазинов больше ничего не было.

Баллоны выглядели всегда одинаково — заполненные прозрачной либо цветной жидкостью большие банки, закатанные металлической крышкой и имеющие одну небольшую бумажную этикетку-наклейку на боку. Банки с соком, кстати, стоили недорого, и не в последнюю очередь такой продукт покупали из за-тары — в пустую банку потом можно было закатать, например, маринованные огурцы, пишет Максим Мирович в Facebook.

Ну а в самом посте поговорим о том, что на самом деле разливали в эти банки в СССР.

Откуда в СССР взялись банки с соком?

Для начала давайте посмотрим, откуда в СССР вообще пошла мода на банки с соком. Вы будете смеяться, но история здесь до смешного похожа на другие "лучшие в мире" советские продукты, вроде мороженого или сгущённого молока — моду на соки в 1930-е годы в СССР привёз нарком пищевой промышленности Анастас Микоян из загнивающих США — в Америке Микоян подсмотрел привычку американцев пить по утрам апельсиновый сок, и решил привезти что-то подобное в СССР.

Но апельсины в СССР не росли и даже не собирались, а африканские племена в то время ещё не вступили на путь строительства коммунизма (и апельсины у них нельзя было выменять на автоматы) — и в СССР решили искать замену. Так появились "стандартные" советские соки — ассортимент состоял из томатного, яблочного и берёзового сока. Позже к ним добавились гранатовый, виноградный, сливовый и некоторые другие — но самыми популярными оставались именно три первых сока — их можно было найти в магазинах даже в голодные восьмидесятые годы, когда чахлая советская промышленность уже была не в силах наполнять магазины всей страны едой.

Думаю, многие из вас хорошо помнят вкус советского берёзового сока из огромной трёхлитровой банки — он достаточно сильно отличался от современного, а почему было так — об этом в следующих разделах)

Восемь миллионов сочных берёз.

Поговорим о советском берёзовом соке. Надо отметить, что их всех наиболее распространённых советских соков (томатного, яблочного и берёзового) сложнее всего было подделать именно томатный — так как он имеет густую и плотную консистенцию и специфический вкус, который пропадёт при разбавлении. Проще говоря — если разбодяжить томатный сок значительным количеством воды — то он перестанет быть томатным соком и превратиться в форменные помои.

А вот с берёзовым и яблочным соком всё интереснее. При разбавлении водой и одновременном введении сахара и лимонной кислоты сок не теряет своих визуальных свойств, да и по вкусу остаётся вполне приемлемым. По крайней мере, разбавленный сок не меняется столь существенно, как томатный — что явно использовалось на производстве.

Давайте обратимся к математике. Одна берёза в год в лучшем случае даёт около 180 литров сока, причём сезон сбора продолжается всего около 1-1,5 месяцев. По данным советской статистики, советский человек в среднем выпивал около 5 литров берёзового сока, на конец восьмидесятых годов население СССР составляло 287 миллионов человек — и перемножив эти цифры, мы получаем около 1,5 миллиардов литров сока, полученного из как минимум 8 миллионов берёз. Причём, речь идет о взрослых больших деревьях, которые способны давать не менее 180 литров сока.

Скажите — вы представляете себе масштабы этого колоссального производства, которое было бы в том случае, будь советский берёзовый сок действительно натуральным? Полтора миллиарда литров сока — это почти 24 тысячи железнодорожных цистерн, или 2.400 огромных товарных поезда по 100 вагонов в каждом. А ведь всё это ещё надо как-то собрать, где-то хранить и как-то разливать. С советским уровнем логистики и технологий хранения (которые не могли обеспечить наличие в магазинах свежих огурцов зимой) это совершенно нереально.

Что на самом деле было в банках с соком.

А теперь давайте подумаем, что на самом деле было в банках с берёзовым соком. Сперва давайте взглянем на вездесущие советские ГОСТы — которыми чуть что любят размахивать фанаты СССР. Что нам говорит ГОСТ о лучшем в мире советском берёзовом соке? А говорит он ровным счётом ничего — существующий ГОСТ от 82-го года (РСТ РСФСР 537-82) регулирует лишь качество заготовленного сока и правила его хранения до передачи на производство. То есть — ничего не говорит о том, что фактически окажется в банке у конечного потребителя. Собственно — так и устроено большинство советских ГОСТов, которые регулируют лишь некие технические аспекты производства, но вообще ничего не говорят о качестве конечного товара (мысль, недоступная фанатам СССР).

Что же на самом деле было в банках "Берёзовый сок"? Лично я считаю, что в них продавался обычный суррогат, состоящий из небольшого количества натурального сока с большим добавлением воды, сахара и лимонной кислоты. Об этом косвенно свидетельствуют характеристики конечного продукта — советский баночный "берёзовый сок" был абсолютно прозрачным (как вода) либо имел какой-то желтоватый оттенок, тогда как натуральный берёзовый сок — немного мутный и по цвету напоминает самогон. Кроме того, вкус советского баночного "берёзового сока" (в кавычках) был с выраженной кислинкой и выраженным сахарно-сладким вкусом, тогда как натуральный берёзовый сок имеет такой "свежий" привкус и запах свежеспиленного дерева — тот, кто пил натуральный берёзовый сок прямо из-под дерева, никогда не перепутает его с советским покупным суррогатом.

То же самое, кстати, касается и яблочного сока — натуральный яблочный сок мутноватый и не имеет ничего общего с баночным советским "соком", который был тёмно-бурого цвета и при этом обладал идеальной прозрачностью и всё тем же кисло-сладким вкусом лимонной кислоты и сахара. А вот томатный сок подделать было гораздо сложнее — и именно поэтому его намного реже можно было встретить в магазинах.

В стране лучших в мире продуктов. Послесловие.

В общем и целом — то, что продавалось под брендом "советский берёзовый" или "советский яблочный" сок — по современным представлениям являлось обычным суррогатом, где к небольшой части натурального сока добавлялось большое количество воды и некоторая часть химических добавок, вроде красителя, лимонной кислоты и сахара. Точные пропорции разбавления определить, думаю, уже не удасться — да и они могли быть разными в зависимости от урожая сока/года/места выпуска продукта.

Но что самое смешное — поклонники СССР по какой-то неведомой мне причине продолжают считать совковые продукты (в том числе и разбавленные соки) "лучшими в мире", да ещё и "самыми натуральными". Отчего так происходит — для меня большая загадка.

Такие дела.