Что делать, чтобы блины во время жарки не порвались: лайфхак от хозяек
Что делать, чтобы блины во время жарки не порвались: лайфхак от хозяек
Блинчики – это не только вкусное и сытное блюдо, но и символ уюта и домашнего тепла . Чтобы блины получились безупречными, без комочков, мы поделимся своими секретами. Об этом пишет Гордон.
Добавление муки и молока порциями:
- Всыпайте муку и вливайте молоко постепенно, постоянно помешивая венчиком.
- Это поможет избежать образования комочков и обеспечит однородную консистенцию теста.
Отдых теста:
- Не игнорируйте этот важный шаг!
- Дайте тесту "отдохнуть" в течение 15-20 минут.
- За это время клетчатка активируется, что делает блины более эластичными и крепкими.
Масло в тесте:
- Добавляйте масло непосредственно в тесто, а не на сковороду перед каждым блином.
- Этого будет достаточно, чтобы блины не прилипали и легко переворачивались.
Правильная сковорода:
Идеально подойдет специальная блинная сковорода с низким бортом, толстым дном и антипригарным покрытием.
Дополнительные советы:
- Используйте качественные ингредиенты: свежее молоко, яйца и муку.
- Тщательно просейте муку перед добавлением теста.
- Не перемешивайте тесто слишком долго, иначе блины могут получиться жесткими.
- Жарьте блины на среднем огне, чтобы они не подгорали.
- Смазывайте готовые блины сливочным маслом.
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