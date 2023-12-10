Что делать, чтобы дерево в печке горело дольше и не угасало: советы экспертов

Быстрое разгорание и затухание огня в печке является очень распространенной проблемой. Причина этого сводится к используемой древесине и тому, как она расположена.

Стивен Телбот, поставщик дров объяснил, что делать, чтобы огонь не угасал как можно дольше. Об этом сообщает Express.co.uk.

В идеале древесина должна быть идеально высушена естественным путем, который может занять от одного до шести лет в зависимости от плотности или с помощью более быстрых методов сушки в печи. Тип древесины, который Стивен предлагает использовать в домохозяйствах, – это твердые породы древесины, например дуб.

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Твердые породы древесины имеют плотную структуру с более высоким содержанием энергии на бревно, что приводит к более медленному выделению тепла в течение длительных периодов. Мягкая древесина обеспечивает более легкое воспламенение, но быстрее и менее эффективно горит.

Должное расположение дров имеет решающее значение. Следует начать с укладки начального базового слоя с небольших кусочков разгара или газеты, заключенных крест-накрест с большим количеством воздушных промежутков.

После того, как разжигание активно загорится, уложите пару сухих поленьев среднего размера сверху под углом и дайте им полностью разгореться. Важно следить за датчиком температуры и добавлять только по одной колоде при необходимости, чтобы поддерживать силу огня.

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