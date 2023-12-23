Что делать, чтобы кожа ног не пересыхала зимой
Потрескавшиеся пятки и сухие руки – это распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами, такими как носить неудобную обувь, недостаточный уход за ногами или влияние внешних факторов.
Какой способ выбрать зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений, пишет Главред. Если у вас есть потрескавшиеся пятки, то лучше всего попробовать лайфхак от фармацевтки или регулярное смягчение кожи и эксфолиацию. Если у вас сухие руки, вам помогут увлажняющие кремы или масла. Также важно носить удобную обувь и регулярно посещать педикюриста.
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Существует много способов избавиться от этой проблемы, в том числе:
- Регулярно смягчайте кожу. Купите ноги в теплой воде с мылом или морской солью. Используйте подставку для ванной и массируйте пяти движениями кругового массажа.
- Используйте средства для снятия рогов. Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом.
- Эксфолиация. Регулярно удаляйте отмершие клетки кожи с помощью пилинга для ног. Используйте камень для удаления рогов.
- Увлажнение. После каждого душа или ванны наносите увлажняющие кремы или масла на пятки.
- Ношение удобной обуви. Избегайте узкой обуви и высоких каблуков, поскольку это может способствовать образованию затвердевшей кожи.
- Педикюр. Регулярно посещайте специалиста по педикюру для удаления затвердевшей кожи и обрезки ногтей.
Лайфхак от фармацевтки
Одна фармацевтка из TikTok поделилась своим лайфхаком, помогающим избавиться от затвердевшей кожи на пятках и руках.
Для этого нужно смешать в отдельном сосуде 30 мл глицерина, 40 мл спирта (обязательно 70%) и 30 мл аммиака. Нанесите средство ватным диском на потрескавшиеся пятки или руки, наденьте перчатки или носки на ночь.
Аммиак оказывает кератолитический эффект, то есть он размягчает и удаляет отмершие клетки кожи. Глицерин и спирт помогают увлажнить кожу и предотвратить ее повторное пересыхание.
Этот лайфхак следует использовать с осторожностью, поскольку аммиак может вызвать раздражение кожи. Если вы чувствуете жжение или зуд, сразу смойте средство водой.
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