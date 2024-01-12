Что делать, чтобы макароны не слипались: правила приготовления

Макароны – казалось, что простое блюдо, однако иногда они получаются клейкими. Чтобы избежать этой проблемы стоит знать несколько кулинарных лайфхаков.

О них рассказало издание Taste of Home. Для того чтобы всегда наслаждаться идеальными макаронами, которые не только красиво смотрятся, но и обладают приятным вкусом, нужно:

Всегда добавлять макароны в кипящую воду.

Это первое и важнейшее правило. В противном случае макароны могут слипнуться и быть резиновыми по вкусу.

Не забывайте перемешивать

Чтобы избежать комков и слипания, важно активно перемешивать макароны во время приготовления.

Не добавляйте масло в воду

Добавление масла может предотвратить слипание макарон, но этого не стоит делать, если дальше вы планируете добавлять соус.

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Посыпьте свежую лапшу мукой

Во время приготовления домашней пасты важно использовать много муки. Важно посыпать мукой лапшу перед нарезкой и после.

Используйте много воды

Макароны готовятся лучше всего в большом количестве воды. Кроме этого, не забывайте брать большую кастрюлю.

Контролируйте готовность

Научитесь готовить пасту "аль денте", она немного твердее внутри. Для этого следует следить за временем приготовления.

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