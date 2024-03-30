Что делать, чтобы рассада помидоров не желтела: советы опытных огородников
Ваша рассада помидоров вдруг пожелтела? Не беспокойтесь, это не всегда повод для паники. theLime разобрался, почему желтеет рассада помидоров и что делать в таких случаях.
Чем раньше вы определите причину пожелтения рассады, тем легче ее вылечить. Правильный уход за рассадой поможет вам вырастить здоровые и крепкие помидоры, пишет "Апостроф".
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Почему меняется цвет листьев у рассады?
- Недостаток питательных веществ
- Неудовлетворительный уровень рН почвы
- Болезни или вредители
- Недостаточное увлажнение или пережигание
Самые распространенные причины пожелтения рассады:
1. Нехватка освещения и чрезмерная влажность:
- Рассада желтеет, если ей не хватает солнечного света.
- Переувлажнение почвы может привести к пожелтению.
2. Повреждения корней:
- При пересадке корневая система может быть повреждена.
- Это приведет к пожелтению нижних листочков.
- Со временем корни восстановятся, и хлороз исчезнет.
3. Недостаток азота:
- Желтеют только нижние листики.
- Жилки листьев становятся голубовато-красными.
4. Нехватка калия:
- Желтеют все листики.
- Листья скручиваются, обезвоживаются, появляются некрозы.
5. Недостаток цинка:
- На листьях появляются мелкие желтые пятнышки.
- Некроз развивается по всему листу.
6. Недостаток железа:
- Желтеют молодые листики.
- Цвет листьев изменяется от желто-зеленых до лимонно-желтых.
- Для лечения используйте препараты, содержащие железо.
Что делать, если рассада помидоров желтеет:
- Определите причину пожелтения.
- Устраните причину.
- Подпитайте рассаду необходимыми удобрениями.
- Обеспечьте рассаду достаточным освещением.
- Не переувлажняйте почву.
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