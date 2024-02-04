Что делать, чтобы в орехах не завелась моль: полезные советы
Все мы любим орехи: грецкие, орешник, арахис, кешью... Но знаете что? Это лакомство обожает и ореховая моль, или бабочка огневка. Храните орехи правильно, и они всегда будут свежими и вкусными!
Не покупайте орехи впрок. Лучше покупать небольшое количество и употреблять его в течение 1-2 месяцев. Регулярно проверяйте орехи, которые вы храните. Если вы заметите какие-либо признаки моли, немедленно принимайте меры, пишетprostoway.
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Сами бабочки не едят орехи, но их личинки очень прожорливы. Они могут жить как в очищенных ядрах, так и внутри скорлупы.
К сожалению, такие орехи уже не спасти. Даже если вы переберете их, следы жизнедеятельности моли (фекалии, яйца, шелуха) все равно останутся.
Как предотвратить появление ореховой моли?
- Сделайте тщательную уборку. Проверьте все шкафчики и полочки, где вы храните орехи. Удалите все крошки и пыль, ведь это может быть едой для личинок моли.
- Используйте отпугивающие моль средства. Это могут быть специальные секции для хранения орехов, лавровый лист, гвоздика, чеснок или эфирные масла.
- Храните орехи в герметичных контейнерах. Это поможет защитить их от моли и других вредителей.
Иногда орехи могут оказаться горькими, но не следует их выбрасывать или возвращать в магазин. Грецкие орехи можно сделать аппетитными и пригодными к употреблению.
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