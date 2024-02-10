Что делать, чтобы волосы блестели: как за ними ухаживать

Не каждая ли женщина мечтает о здоровых и блестящих волосах? Однако порой уход за локонами может показаться сложной задачей.

Эксперты Notino рассказали, что эффективный уход за волосами может быть простой задачей и для этого не нужно тратить много средств. Вы сможете сделать свои локоны сильнее и красивее.

Шаг 1: Уход за кожей головы

Важно начать с ухода за кожей головы. Используйте скраб для волос раз в неделю, чтобы очистить кожу от загрязнений и улучшить кровообращение. Также используйте тоники для волос, которые помогут сохранить силу волос.

Шаг 2: Правильная мойка головы

Выбирайте шампунь, который подходит именно для вашего типа волос. Мойте его приятной теплой водой, избегая горячей, так как она может повредить кожу и волосы, а также холодную, которая не смывает средства должным образом. Массируйте кожу головы, стараясь не запутать волосы, и тщательно смывайте шампунь.

Шаг 3: Питание и увлажнение волос

После мытья используйте кондиционер. Раз в неделю наносите маску для интенсивного обновления волос. Также пользуйтесь несмываемыми уходящими средствами, которые придают дополнительный блеск и мягкость вашим локонам.

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Шаг 4: Правильное расчесывание волос

Выбирайте щетку, которая соответствует вашему типу волос. Расчесывайте волосы перед мытьем и после него. Если волосы запутались, воспользуйтесь специальным спреем для расчесывания.

Шаг 5: Термозащита волос

Перед использованием термоинструментов нанесите средство защиты волос от высоких температур. Чтобы избежать повреждения, выбирайте приборы с низкой температурой.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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