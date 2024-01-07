Что делать, чтобы волосы не электризовались: эффективные советы
С увеличением холодов и снежных заносов, многие из нас сталкиваются с неблагоприятным эффектом – электризацией волос. Эксперты делятся причинами этого явления и дают эффективные советы, как избежать неприятностей с электризацией волос.
Однако можно избежать электризации волос, для этого нужно выполнять определенные шаги, а именно:
Максимально подпитывайте волосы. Используйте маски, кондиционеры и масла, чтобы поддерживать волосы здоровыми и избегать пересыхания.
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Носите головные уборы. Это защитит ваши волосы от переохлаждения и выпадения.
Пользуйтесь термозащитой. Используйте термозащиту, сыворотки и масла для создания защитного барьера для волос.
Используйте щетки для волос с каучуковым покрытием. Такие щетки снизят электризацию.
Используйте антистатический спрей. В частности, он забирает излишнюю статику.
Также важно учитывать влажность воздуха, выбирать головные уборы из натуральных материалов, ограничивать использование фена или других приборов для волос. Кроме этого, необходимо пить достаточное количество воды и правильно ухаживать за волосами.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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