Что делать, чтобы выпечка легко вынималась из формы: полезный лайфхак от хозяек

Выпечка – это настоящее искусство, которое требует не только умения готовить тесто, но и знания некоторых уловок. Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются пекари – это прилипание теста к форме. Как же избежать этого неприятного явления?

Известный украинский ресторатор поделился на своем сайте несколькими ценными советами, которые помогут легко вынимать готовую выпечку из формы, не повредив ее. Об этом пишет Gordon.ua.

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Смажьте форму:

Перед использованием формы тщательно смажьте ее сливочным маслом, маслом или смальцем.

Для старых металлических форм рекомендуется использовать метод "французской рубашки": смажьте форму кусочком масла, а затем посыпайте мукой, равномерно распределив ее по всей поверхности.

Используйте пергаментную бумагу:

Пергаментная бумага – это отличный способ предотвратить прилипание теста к форме.

Просто выстелите дно формы пергаментом перед выливкой теста.

Обратите внимание на форму:

Современные формы с антипригарным покрытием значительно упрощают процесс выпечки.

Для теста более густой консистенции рекомендуется использовать разъемные формы, а для более редкого – силиконовые или керамические.

Следуйте инструкциям:

Не забывайте читать рецепты внимательно!

Некоторые рецепты рекомендуют дополнительно смазывать форму определенными ингредиентами, например сахарной пудрой или манной крупой.

Не перепекайте:

Перепеченное тесто может прилипнуть ко дну формы.

Следите за временем выпечки и проверяйте готовность выпечки зубочисткой.

Напомним, напомним, мы уже писали, почему ваша выпечка становится жесткой.

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