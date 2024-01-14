Что делать, если авто застряло в снегу: пошаговая инструкция
Зимняя пора может быть прекрасной, но и слишком опасной для автомобилей на дорогах. В целях обеспечения безопасного движения в снежную погоду, водителям следует знать несколько правил.
О них рассказало издание "Днепр Оперативный". Следующие советы помогут безопасно двигаться на дорогах в зимнее время года:
Подготовка к зиме:
Проверьте состояние дворников, зеркал, фар и убедитесь, что автомобиль на зимней резине. Зимой также следует заменить масло и антифриз.
Уменьшение скорости:
В снегопад скорость движения следует снизить до 40-50 км/ч, чтобы обеспечить безопасность на дороге.
Избегание резких маневров:
Двигайтесь спокойно, избегайте резких маневров, поскольку они могут привести к заносу автомобиля.
Большая дистанция:
Соблюдайте большую дистанцию между вашим автомобилем и движущимся впереди. Это поможет избежать аварийной ситуации.
Помните о тормозном пути:
Тормозной путь автомобиля увеличивается в снегопад, поэтому будьте готовы к тому, что ваш автомобиль не сразу остановится.
Читайте также: Как быстро разморозить лобовое стекло на автомобиле: копеечные способы
Что делать, если автомобиль застрял в снегу:
1. Включите аварийные огни.
2. Оставайтесь в автомобиле, чтобы сохранить тепло.
3. Включите обогреватель, чтобы согреться и очистить лобовое стекло от снега.
4.Попытайтесь выкопать машину.
5. Толкните автомобиль.
6. Используйте цепи противоскольжения, они могут помочь получить лучшее сцепление с дорогой и выбраться из сугроба.
7. Вызовите помощь, если вы не можете самостоятельно выбраться.
Ранее эксперты подсказали, как автомобилисты могут быстро очистить лобовое стекло от льда.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!