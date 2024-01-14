Что делать, если авто застряло в снегу: пошаговая инструкция

Зимняя пора может быть прекрасной, но и слишком опасной для автомобилей на дорогах. В целях обеспечения безопасного движения в снежную погоду, водителям следует знать несколько правил.

О них рассказало издание "Днепр Оперативный". Следующие советы помогут безопасно двигаться на дорогах в зимнее время года:

Подготовка к зиме:

Проверьте состояние дворников, зеркал, фар и убедитесь, что автомобиль на зимней резине. Зимой также следует заменить масло и антифриз.

Уменьшение скорости:

В снегопад скорость движения следует снизить до 40-50 км/ч, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

Избегание резких маневров:

Двигайтесь спокойно, избегайте резких маневров, поскольку они могут привести к заносу автомобиля.

Большая дистанция:

Соблюдайте большую дистанцию между вашим автомобилем и движущимся впереди. Это поможет избежать аварийной ситуации.

Помните о тормозном пути:

Тормозной путь автомобиля увеличивается в снегопад, поэтому будьте готовы к тому, что ваш автомобиль не сразу остановится.

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Что делать, если автомобиль застрял в снегу:

1. Включите аварийные огни.

2. Оставайтесь в автомобиле, чтобы сохранить тепло.

3. Включите обогреватель, чтобы согреться и очистить лобовое стекло от снега.

4.Попытайтесь выкопать машину.

5. Толкните автомобиль.

6. Используйте цепи противоскольжения, они могут помочь получить лучшее сцепление с дорогой и выбраться из сугроба.

7. Вызовите помощь, если вы не можете самостоятельно выбраться.

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