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Что делать, если еда прилипает к антипригарной сковороде: простой лайфхак

Игорь Романько

Что делать, чтобы еда не прилипала к антипригарной сковороде

Даже у владельцев высококачественных сковородок рано или поздно возникает проблема пригорания и прилипания пищи. Впрочем, существует способ восстановить антипригарное покрытие дома.

Запомните этот простой рецепт, позволяющий продлить срок службы сковороды на 1-3 месяца, в зависимости от интенсивности использования, пишет facedobra.

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Ингредиенты:

  • 0,5 стакана воды
  • 2 ст. ложки соли
  • 1 ст. ложка масла
  • Моющее средство

Шаги действий:

  1. Перемешайте соль с водой. Налейте полученный раствор в сковороду и поставьте на сильный огонь.
  2. Дайте воде полностью улетучиться, регулярно перемешивая для равномерного покрытия поверхности солью.
  3. Когда останется немного жидкости, убавьте огонь до минимума и прогревайте соль еще 2-3 минуты.
  4. Тщательно промойте сковороду, высушите и снова поставьте на огонь.
  5. Разогрейте сковороду, добавьте масло для равномерного покрытия дна и боковых стенок кисточкой.
  6. Дайте маслу разогреться и когда увидите дым, убавьте огонь до минимума, продолжая нагревать еще 10-15 минут.
  7. Затем снова промойте сковороду с использованием моющего средства.

Напомним, мы рассказывали, почему не следует выливать растительное масло в умывальник.

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