Что делать, если еда прилипает к антипригарной сковороде: простой лайфхак
Что делать, чтобы еда не прилипала к антипригарной сковороде
Даже у владельцев высококачественных сковородок рано или поздно возникает проблема пригорания и прилипания пищи. Впрочем, существует способ восстановить антипригарное покрытие дома.
Запомните этот простой рецепт, позволяющий продлить срок службы сковороды на 1-3 месяца, в зависимости от интенсивности использования, пишет facedobra.
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Ингредиенты:
- 0,5 стакана воды
- 2 ст. ложки соли
- 1 ст. ложка масла
- Моющее средство
Шаги действий:
- Перемешайте соль с водой. Налейте полученный раствор в сковороду и поставьте на сильный огонь.
- Дайте воде полностью улетучиться, регулярно перемешивая для равномерного покрытия поверхности солью.
- Когда останется немного жидкости, убавьте огонь до минимума и прогревайте соль еще 2-3 минуты.
- Тщательно промойте сковороду, высушите и снова поставьте на огонь.
- Разогрейте сковороду, добавьте масло для равномерного покрытия дна и боковых стенок кисточкой.
- Дайте маслу разогреться и когда увидите дым, убавьте огонь до минимума, продолжая нагревать еще 10-15 минут.
- Затем снова промойте сковороду с использованием моющего средства.
Напомним, мы рассказывали, почему не следует выливать растительное масло в умывальник.
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