Что делать, если картофель пророс и не долежал до весны

Зима уже на пороге, а ваш картофель решил начать свой рост? Не терпите и действуйте сейчас во избежание нежелательных проблем. Остановите рост ростков, принимая некоторые эффективные меры.

Не забывайте производить эти процедуры раз в месяц, чтобы ваш картофель оставался свежим и вкусным, а вы могли наслаждаться им в течение всего зимнего сезона, пишет prostoway.

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Перенос картофеля: Сначала переместите картофель в другое место. Убедитесь, что это место темное и сухое. Обратите особое внимание на молодые побеги и удалите их, а также посыпьте картофель золой.

Оптимальная влажность: Для сохранения картофеля с предотвращением роста ростков оптимальная влажность должна быть на уровне 80-90%. Обеспечьте нужный уровень влажности, так как сухой воздух может привести к засыханию и заболеваниям растения. Проверьте этот показатель в начале периода хранения.

Защита от произрастания: Для лучшего хранения закройте картофель плотным материалом. Периодически просматривайте запасы, чтобы убедиться в том, что они не гниют и не прорастают раньше времени.

Напомним, что хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

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