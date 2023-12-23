Что делать, если пряники стали жесткими: полезный лайфхак

Что делать, чтобы твердые пряники снова стали мягкими и ароматными

Имбирное печенье – это традиционная рождественская выпечка, хорошо хранящаяся и очень медленно сохнущая. Однако иногда пряники получаются твердыми.

Не стоит выбрасывать черствые вкусности, ведь существует несколько способов размягчить жесткие имбирные пряники, пишет сайт Odzywianie.wprost.pl.

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Поставьте коврижки в разогретую духовку на 5-10 минут. Перед этим сбрызните их водой.

Положите пряники в микроволновку на 30 секунд. Перед этим тоже сбрызните их водой.

Храните коврижки во влажном месте. Уложите их в миску и накройте тканью.

Рецепт имбирных пряников

Ингредиенты:

Масло комнатной температуры – 125 г

Мука – 450-500 г

Жидкий мед – 165 г

Куриное яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г

Молотый мускатный орех – 1 ч. л

Корица – 1 ч. л

Молотый имбирь – 1 ч. л

Сода – 2 ч. л

Приготовление:

В кастрюлю всыпьте сахар, мед и сухие специи. На небольшом огне доведите массу до кипения, постоянно помешивая ее. После этого снимите массу из огня, добавьте соду и интенсивно перемешайте. Далее добавьте масло, перемешайте и оставьте остыть. Через некоторое время добавьте в кастрюлю яйцо – смесь должна получиться однородной. В медовую массу порциями добавляйте муку и замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пленку и уложите в холодильник на пять часов. Разделите тесто на небольшие части, раскатайте их и сделайте печенье произвольной формы. Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Отправьте печенье в разогретую духовую печь до 180 °C на 12 минут.

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