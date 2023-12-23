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Что делать, если пряники стали жесткими: полезный лайфхак

Игорь Романько

Что делать, чтобы твердые пряники снова стали мягкими и ароматными

Имбирное печенье – это традиционная рождественская выпечка, хорошо хранящаяся и очень медленно сохнущая. Однако иногда пряники получаются твердыми.

Не стоит выбрасывать черствые вкусности, ведь существует несколько способов размягчить жесткие имбирные пряники, пишет сайт Odzywianie.wprost.pl.

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  • Поставьте коврижки в разогретую духовку на 5-10 минут. Перед этим сбрызните их водой.
  • Положите пряники в микроволновку на 30 секунд. Перед этим тоже сбрызните их водой.
  • Храните коврижки во влажном месте. Уложите их в миску и накройте тканью.

Рецепт имбирных пряников

Ингредиенты:

  • Масло комнатной температуры – 125 г
  • Мука – 450-500 г
  • Жидкий мед – 165 г
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Молотый мускатный орех – 1 ч. л
  • Корица – 1 ч. л
  • Молотый имбирь – 1 ч. л
  • Сода – 2 ч. л

Приготовление:

  1. В кастрюлю всыпьте сахар, мед и сухие специи. На небольшом огне доведите массу до кипения, постоянно помешивая ее. После этого снимите массу из огня, добавьте соду и интенсивно перемешайте.
  2. Далее добавьте масло, перемешайте и оставьте остыть. Через некоторое время добавьте в кастрюлю яйцо – смесь должна получиться однородной.
  3. В медовую массу порциями добавляйте муку и замесите тесто. Готовое тесто замотайте в пленку и уложите в холодильник на пять часов.
  4. Разделите тесто на небольшие части, раскатайте их и сделайте печенье произвольной формы.
  5. Застелите противень пергаментом и выложите тесто. Отправьте печенье в разогретую духовую печь до 180 °C на 12 минут.

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