Что делать, если у драцены сохнут кончики листьев: главные ошибки

Как правильно ухаживать за драценой, чтобы у нее не сохли листья

Все мы знаем, что драцена – это неприхотливое комнатное растение. Но иногда даже она может заболеть. Если у вашей драцены сохнут листья, то это сигнал о том, что ей нужна ваша помощь.

Если вы будете правильно ухаживать за драценой, то она будет радовать вас своими роскошными здоровыми листочками долгие годы. Не забывайте, что драцена не любит перепадов температур. Поэтому не ставьте ее у холодного окна или на протяжении, пишет prostoway.

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Прежде всего, нужно установить причину. Вот несколько самых распространенных:

Низкая влажность воздуха. Это может быть связано с отопительным сезоном или просто с сухим климатом в вашей квартире.

Это может быть связано с отопительным сезоном или просто с сухим климатом в вашей квартире. Неправильный полив. Драцена не любит ни переувлажнения, ни пересушивания почвы.

Драцена не любит ни переувлажнения, ни пересушивания почвы. Недостаточное освещение. Драцене нужно много света, но не прямых солнечных лучей.

Драцене нужно много света, но не прямых солнечных лучей. Нехватка питательных веществ. Если вы не подкармливаете драцену удобрением, то ей может не хватать питательных веществ для роста.

Как помочь драцене?

Устраните причину. Если причина в сухом воздухе, опрыскивайте драцену водой из пульверизатора или поставьте рядом с ней увлажнитель воздуха. Если причина в неправильном поливе, отрегулируйте режим полива.

Если причина в сухом воздухе, опрыскивайте драцену водой из пульверизатора или поставьте рядом с ней увлажнитель воздуха. Если причина в неправильном поливе, отрегулируйте режим полива. Подкормите драцену удобрением. Для этого можно использовать любое комплексное удобрение для комнатных растений.

Для этого можно использовать любое комплексное удобрение для комнатных растений. Пересадите драцену в больший горшок. Это нужно делать раз в 2-3 года.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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