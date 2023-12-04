Что делать, если у вас в квартире холодно и батареи не помогают

Зимний сезон может быть удобным, если вы знаете, как эффективно сохранять тепло в своем доме. Вот несколько лайфхаков, которые не только сделают ваш дом уютным, но и помогут экономить на отоплении.

Следуя советам, которыми поделились в издании Главред, вы сделаете свою квартиру теплой и уютной, даже в самые холодные дни зимы.

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Плотные шторы Шторы из плотного материала станут вашим союзником в борьбе с холодом. Выберите шторы, которые эффективно защищают от сквозняков и удерживают тепло внутри. Ковры: Многие ковры на полу – это не только стильно, но и практично. Ковры помогают удерживать тепло, благодаря чему дом выглядит уютно и тепло. Фольга у батарей: Используйте фольгу, расположенную между батареей и стеной, чтобы отбить тепло в помещение. Этот простой ход повысит эффективность отопления. Тепло из ванной После горячего душа или ванны откройте дверь ванной комнаты, чтобы тепло распространилось в другие части вашего дома. Бутылка с горячей водой: Используйте старый, но эффективный метод: наполните бутылку горячей водой и поместите ее рядом с собой в постель. Это поможет поддерживать тепло ночью. Зажженные свечи создают атмосферу тепла и уюта. Они не только осветят вашу комнату, но и согреют ее. Текстиль: Многие текстиля в комнате, такие как одеяла и белье, добавляют ощущение тепла. Слои текстиля на кровати и в других частях дома делают комнату уютной. Цвет обоев Светлые и бежевые оттенки на обоях создают визуальный эффект тепла. Они отражают свет и делают комнату уютной. Теплые лампочки Используйте лампочки теплых оттенков для создания атмосферы тепла в комнате. Они зрительно подогревают помещение.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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