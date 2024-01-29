Что делать, если вино замерзло в морозилке: советы винодела

Кто-нибудь из вас когда-нибудь случайно заморозил бутылку вина? Это может произойти с кем угодно, кто пытался побыстрее охладить вино, положив его в морозильную камеру, а затем забыл о нем.

В таком случае вино нужно правильно разморозить. Винодел Марта Клот подскажет, как сделать это правильно:

Медленно разморозьте вино

Лучше оставить его в холодильнике (не в морозильной камере) и подождать, пока оно станет жидким. Не пытайтесь ускорить процесс, помещая бутылку в горячую воду или рядом с любым другим источником тепла.

Процедите вино

После того, как вино растает, в нем могут образоваться мелкие частицы. Чтобы их удалить, встряхните бутылку и поставьте ее на время. Частицы осядут на дно, и вы можете процедить вино через картонный фильтр для кофе.

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Используйте вино для приготовления пищи

Замороженное вино может быть использовано для приготовления пищи, но его нельзя пить, поскольку вкус его изменится. Вода и спирт в вине разделяются при замораживании, что приводит к изменению вкуса. Эксперты советуют использовать размороженное вино исключительно для приготовления пищи, например для соусов, супов, рагу или маринада.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественное вино.

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