Что делать с хурмой, чтобы она созрела дома: простой лайфхак

Куда положить хурму, чтобы она созрела и стала сладкой

Сезон хурмы в самом разгаре, но иногда бывает так, что, придя домой с рынка или магазина, вы обнаруживаете, что приобретенные плоды еще не созрели. Однако есть способы, которые помогут вам решить эту проблему.

Об этом сообщает Новости.LIVE. Важно выбирать хурму с зеленым хвостиком – чем он зеленее, тем свежее хурма. Этот показатель может служить индикатором степени созревания плода.

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Если оказалось, что купленная хурма немного терпкая, не стоит переживать. Существуют два эффективных способа превратить терпкую хурму в сладкую:

Наряду с хурмой в холодильник можно положить яблоки и помидоры. Они выделяют газ этилен, что способствует более быстрому созреванию хурмы. Этот процесс обычно занимает около суток. Второй способ предполагает мытье хурмы и ее размещение в морозильную камеру на пол дня. Этот способ также способствует увеличению сладости хурмы.

Хурма естественно созревает в октябре, и ее вкус становится слаще во время пребывания на холоде и в морозе. Однако размороженная хурма не всегда является лучшим вариантом для потребления, поскольку при размораживании она становится менее густой под шкуркой, и ее трудно мыть во избежание повреждений.

Также важно учитывать, что если хурма была обработана пестицидами или недостаточно хорошо промыта, это может, прежде всего, представлять риск для здоровья. Будьте внимательны и осторожны, особенно, если вы решили использовать недозрелые плоды.

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